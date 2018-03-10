الأهلي المصري يكذب رئيس نادي الزمالك.. ومرتضى منصور يظهر عقد “صفقة القرن” على الهواء

شدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، على أن “صفقة القرن” المزمع أن يعلنها لجماهير ناديه يوم السبت المقبل، كما أطلق عليها، كانت ستفشل.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت: “الصفقة كانت هتبوظ أمس واليوم، واللاعب ووكيله علموا أن النادي كان فيه مشكلة مالية ومحجوز عليه وبطريقتي قمت بحل الموضوع”.

ولكن لم يعلن مرتضى منصور اسم اللاعب القادم وأظهر فقط عقده على الهواء مباشرة.

وأضاف: “الناس كانوا سيقولون إن الصفقة وهمٌ، وكيله كان قادم ليأخذ عقده عشان الشوشرة اللي حصلت، واللاعب طلع محترم، ويوم السبت المقبل سأعلن الصفقة 11 صباحا وأشكر اللاعب ووكيله على التمسك بنادي الزمالك”.

ويضم الزمالك في صفوفه الرباعي الأجنبي حمدي النقاز ومعروف يوسف وكابونجو كاسونجو ونانا بوكو، إضافة إلى رزاق سيسيه المعار للاتحاد، وهو ما يعني ضرورة الاستغناء عن أحدهم الموسم المقبل لقيد الصفقة الجديدة.

وكان مرتضى صرح من قبل أن الصفقة المفاجأة هي التعاقد مع لاعب أفريقي من العيار الثقيل، ونجم في منتخب بلاده.

وكشف: “الأهلي والزمالك يرغبان في ضم هذا اللاعب”.

وأتم: “سنكشف عن اللاعب يوم السبت المقبل في الصالة المغطاة بالنادي وأدعو الجمهور لكي يأتي ويشاهد الكشف عن اللاعب”.

وأعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تجميد نشاط مجلس الإدارة، وعدم التوجه إلى مقر النادي، ومعه 7 أعضاء الذين نجحوا من قائمته الانتخابية، اعتراضًا على التطورات الأخيرة بالقلعة البيضاء.

وأكد مرتضى أنه حال عدم إنهاء عمل اللجنة المالية المشرفة على تسيير نادي الزمالك، سيقوم بالتوجه إلى النادي، يوم السبت المقبل، والإعلان عن الصفقة التي وعد بها، وبعدها ستتم الدعوة لجمعية عمومية، وعرض استقالته برفقة الأعضاء السبعة عليها، وإبداء رأيها فيما يحدث.

وأضاف، أن الإجراءت التي اتخذتها وزارة الرياضة بتشكيل لجنة خطوة غير قانونية، وأن الحساب البنكى المفتوح باسم هاني زادة، عضو مجلس الإدارة تم بموافقة الجهة الإدارية.

واستطرد: “وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، كان على علم بكافة التفاصيل الخاصة، وأشاد بموقف هاني زادة، وتحمله فتح حساب بنكى باسمه”.

وواصل رئيس الزمالك بأن ناديه لم يستفد من وزارة الشباب والرياضة، ولم يحصل على دعم ومساندة، مثلما يحدث مع العديد من الأندية التي تحصل على الملايين.

وأتم: “خالد عبد العزيز خلال افتتاح المنشآت الجديد بالنادي، وافق على صرف 5 ملايين جنيه للنادي، ومنذ فترة طلب من مجلس الإدارة إعادة 4 ملايين جنيه”.

عدلي القيعي

إلى ذلك، كذب عدلي القيعي، مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، التصريحات التي قالها مرتضى منصور، عن نجاح المارد الأحمر في تجديد عقد الثنائي أحمد فتحي وعبد الله السعيد.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم: “القيعي أكد لي أن الثنائي عبد الله السعيد وأحمد فتحي قد جددا تعاقدهما مع النادي”.

ورد عدلي القيعي على تصريحات مرتضى، قائلًا: “لا صحة لما قاله مرتضى منصور عن توقيع الثنائي أحمد فتحي وعبد الله السعيد على عقود التجديد للقلعة الحمراء”، مشددُا على أن المفاوضات لا تزال جارية”.

وأضاف: “تجديد السعيد وفتحي ليس الحدث الذي يمكن أن يعالج بهذه الطريقة، مرتضى منصور أراد أن يخرج نفسه من سؤال المفاوضات مع السعيد وقال إنهما جددا للأهلي، لكن هذا لم يحدث لأنه حدث لا يمكن إخفاؤه ولحظة توقيعهما مصر بأكملها ستعرف بالتأكيد”.

وتابع: “الموضوع بسيط للغاية، هناك لاعبان عبقريان خدما الأهلي كثيرًا ويتنافسان على لقب الأفضل بأفريقيا ومصر والجمهور يحبهما لإخلاصهما وأخلاقهما، ومن المقرر أن ينتهي عقدهما بنهاية الموسم الجاري، ومع ذلك لا يزالان يخدمان النادي بمنتهى الإخلاص والتفاني، وليس لهما عندنا إلا أن نسعد حال تجديدهما للعقود أو أن نتمنى لهما التوفيق في أي مكان آخر”.