حكم بحبس رئيس النادي المصري البورسعيدي سنة

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بحبس رئيس النادي المصري البورسعيدي سمير حلبية، سنة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”هدم نادي غزل بورسعيد”.

وجاء الحكم الصادر من محكمة جنح بورسعيد بتأييد حكم سابق صادر ضد “حلبية” في القضية رقم (8779 جنح الضواحي 2017)، والتي اتهم فيها بمخالفته 4 قرارات بإيقاف الهدم في أرض نادي الغزل، والتي أقدم على هدمها لضمها للنادي المصري.

وكان حلبية الذي يتواجد حاليًا خارج البلاد في رحلة علاج، قد تقدم بمعارضة للحكم الصادر قبل ذلك، ليتبقى له درجة تقاض واحدة، بعد الحكم الصادر، اليوم، وهي محكمة الاستئناف.

يُشار إلى أن محافظ بورسعيد قد أصدر قرارًا برقم (40 لسنة 2017)، بضم أرض نادي الغزل الرياضي بجنوب المدينة للنادي المصري، قبل أن يتقدم مجلس إدارة نادي الغزل الرياضي بدعوى قضائية؛ لوقف أعمال هدم مباني نادي الغزل على يد رئيس النادي المصري.

يذكر أن حلبية في رحلة علاج خارج البلاد، ومن المنتظر عودته وتقدمه باستئناف للحكم، يستوجب حضوره بشخصه الجلسة المقبلة، لحين صدور الحكم النهائي.