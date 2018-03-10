شوبير يعلن صفقة القرن: جون أوبي ميكيل يصل القاهرة للتوقيع لنادي الزمالك (صورة)‎

وصل جون أوبي ميكيل، نجم منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم الحالي، ولاعب تشيلسي الإنجليزي السابق القاهرة، اليوم السبت، للتفاوض للانتقال لصفوف نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي أحمد شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “جون أوبي ميكيل نجم المنتخب النيجيري يصل القاهرة للتفاوض مع الزمالك من أجل الانضمام إليه”.

وأضاف شوبير أن “مواصفات أوبي ميكيل تؤكد أنه قد يكون صفقة الزمالك التي أعلن عنها مرتضى منصور رئيس الزمالك، ويقيم نجم تشيلسي السابق في أحد فنادق القاهرة تحت حراسة مشددة”.

وكان مرتضى منصور قد أعلن أنه يقترب من إبرام صفقة تاريخية ستهز مصر وأنه سيعلن عنها بشكل رسمي، اليوم السبت.

وكان جون أوبي ميكيل والذي يبلغ من العمر 30 عامًا، قد لعب مع تشيلسي على مدار 10 مواسم ونصف الموسم، شارك خلالها في 372 مباراة، ليتمكن من الفوز بـ11 لقبًا مختلفًا مع البلوز، منهم لقبان للدوري الإنجليزي الممتاز ولقب لدوري أبطال أوروبا ومثله للدوري الأوروبي.

ورحل ميكيل عن تشيلسي إلى صفوف فريق تيانغين تيدا الصيني، في يناير 2017.