قناة إسرائيلية تثير جدل بين المصريين بسبب كأس العالم (صور)

أثار الترويج الإعلامي لقناة إسرائيلية ستقوم ببث منافسات كأس العالم، بشكل مجاني في مصر جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض نوعًا من التطبيع الإعلامي.

وتناقلت الصحف المصرية ما نشرته صفحة “إسرائيل بالعربية” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تشير إلى أن إسرائيل ستقوم ببث منافسات كأس العالم، بشكل مجاني على قناة مكان الفضائية، وباللغة العربية.

وكتبت الصفحة عبر “فيسبوك”: “يمكن لعشاق الرياضة في الدول القريبة من إسرائيل، في الأردن، ولبنان، ومصر، وفي الضفة الغربية متابعة مباريات المونديال مجانًا على قناة مكان الفضائية الإسرائيلية التي ستبث معظم مباريات كأس العالم عبر الأقمار الاصطناعية”.

وأضافت: “اقتنت هيئة البث حقوق بث المباريات من روسيا هذا الصيف، كما سيتمكن المهتمون من دو ل الجوار بمواكبة تحليلات طاقم الإعلاميين العرب باللغة العربية خلال البث”. وذكرت أن تردد قناة مكان الإسرائيلية عبر قمر “أموس” تردد: 11647 – عمودي معدل الترميز: 3/4.

وقال ناشط يدعى عمرو بخيت منتقدًا هذا الترويج الإعلامي لقناة إسرائيلية: “الصديق بقى عدوًا والعدو بقى صديقًا هذا ما نعيشه اليوم”. ووصفت ناشطة أخرى ذلك بقولها بأنه “تطبيع إعلامي”.

وكتب مدون آخر يدعى نادر محمد: “هنيئًا للإسرائيليين بدخول البيوت العربية (مصر والأردن ولبنان) من خلال نقل مباريات كأس العالم على قناة مكان الإسرائيلية، ودس السم في العسل بما ستبثه من إعلانات وتوجهات ستلقي بأثارها السلبية على أفكار الشباب العربي في المرحلة القادمة”. بينما أعتبر آخر أن هذا البث سيضرب حقوق بث قطر وقنوات الجزيرة الرياضية التي تحتكر ذلك بحسب وصفه.