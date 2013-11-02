تشكيلة نادي الأهلي في نهائي إفريقيا

أعلن محمد يوسف المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمباراة أورلاندو بيراتس، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويشغل اللاعب أحمد فتحي مركز الإرتكاز، بجوار اللاعب حسام عاشور، على أن يلعب شريف عبدالفضيل كظهير أيمن.

وفيما يلي التشكيل كامل: حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: وائل جمعة، محمد نجيب، السيد معوض وشريف عبدالفضيل خط الوسط: أحمد فتحي، حسام عاشور، عبدالله السعيد، وليد سليمان ومحمد أبوتريكة خط الهجوم: أحمد عبدالظاهر

وتقام المباراة على ملعب اورلاندور بيراتس، أما مباراة الإياب فتقام في القاهرة في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.