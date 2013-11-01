فرصة ذهبية للفراعنة لبلوغ كأس العالم

ساد الخوف والقلق عند لاعبي المنتخب الغاني بعد قرار الإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، إقامة مباراة الإياب بين مصر وغانا في الدور النهائي لتصفيات كأس العالم، المؤهلة لمونديال البرازيل في القاهرة.

وأشارت تقارير صحفية غانية بوجود حالة من الخوف والقلق سيطرت على اللاعبين، من السفر إلى القاهرة بسبب الأوضاع الأمنية في مصر.

وأكدت أيضاً، وجود أنباء عن انسحاب اللاعبين الكبار المحترفين من المباراة وأن يكتفوا بما فعلوا في لقاء الذهاب بالفوز على منتخب مصر بستة أهداف مقابل هدف.

وكان الإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" قد رفض طلب المسؤولين في غانا، بنقل المبااة خارج مصر بسبب الأوضاع الأمنية، وأن مباراة الأهلي وأورلانود الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي ستقام في القاهرة، دليل على قدرة الأمن في مصر على تأمين بعثة المنتخب الغاني.