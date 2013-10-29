وفاة حارس مرمى مصري في مباراة ودية

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حارس مرمى مصري يتعرض لإصابة قوية برأسه في مباراة فريقه شربين تحت 15 عاماً أمام فريق بلقاس، ليُكمل المباراة ويتوفى بعدها بعد نقله للمستشفى.