وفاة حارس مرمى مصري في مباراة ودية

تعرض حارس مرمى فريق شربين تحت 15 عاماً لإصابة قوية في رأسه خلال مباراة فريقه الودية أمام فريق بلقاس والتي أقيمت الاثنين، مما تسبب في وفاته لاحقاً بحسب الكادر الطبي للفريق.
وتوفي الحارس الشاب حاتم عوض جلال، بعد تعرضه لإصابة قوية في رأسه خلال مباراة ودية بعد اصطدامه بأحد مهاجمي بلقاس فسقط مصابًا برأسه وتم عمل الإسعافات الأولية له، واستكمل المباراة دون أي شكوى.
وشعر اللاعب بعد انتهاء اللقاء بصداع شديد في رأسه وتم نقله لمستشفى المنصورة التي أجرت له الفحص الطبي اللازم وأظهرت إصابته بشرخ في الجمجمة وتعرض لنزيف حاد في المخ ولم يتمكن الأطباء من إسعافه حيث كان يحتاج لتدخل جراحي سريع ليتوفى في المستشفى.