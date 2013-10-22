رسالة خاصة من حسام البدري لأبو تريكة

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المدير الفني لأهلي طرابلس الليبي يرسل رسالة خاصة للاعب الأهلي المصري، ويؤكد أنه ما زال يملك الكثير ليقدمه.