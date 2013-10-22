رسالة خاصة من حسام البدري لأبو تريكة

القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد
أرسل حسام البدري، المدير الفني السابق لنادي أهلي طرابلس، برسالة خاصة لمحمد أبو تريكة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.
وعلم ”إرم“ أن البدري نصح أبو تريكة في رسالة شفهية نقلها أحد الأصدقاء المقربين منهما بالتراجع عن قرار الاعتزال الذي اخذه مؤخرا.
أبو تريكة كان قد قرر الاعتزال بنهاية مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية بالمغرب.
ونصح المدير الفني السابق للنادي الأهلي أمير القلوب بالتراجع عن قراراه الذي وصفه بالانفعالي، مؤكدا أنه مازال يمتلك الكثير لتقديمه للفريق الأحمر ومنتخب مصر.
يذكر أن علاقة أبو تريكة والبدري مرت بفترات مختلفة بين شد وجذب، غير أنها كانت في أفضل حالاتها قبل انتقال الأخير لتدريب أهلي طرابلس.