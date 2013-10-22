فيديو.. حازم إمام يسجل أجمل أهداف الموسم

فيديو.. حازم إمام يسجل أجمل أهداف ا...

فيديو.. حازم إمام يسجل أجمل أهداف الموسم

الظهير الأيمن المصري يسجل واحد من أروع أهداف الموسم المصري في شباك طنطا في كأس مصر.

القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد

سجل حازم إمام الظهير الأيمن لنادي الزمالك واحد من أروع أهداف الموسم على الإطلاق حينما استقبل كرة شيكابالا بشكل ممتاز ليودعها شباك طنطا بدور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

 

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