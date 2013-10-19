وزير الرياضة يحل مجلس نادي الزمالك

القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد

قرر طاهر أبو زيد، وزير الدولة لشؤون الرياضة وقف قرار المد لمجلس إدارة نادي الزمالك الحالي برئاسة ممدوح عباس وإسناد المسؤولية لمجلس جديد برئاسة الدكتور كمال درويش.

كان درويش قد تولى رئاسة الزمالك خلال فترة نهاية التسعينات وبداية الألفية الجديدة، في فترة شهدت تحقيق فريق الكرة الأبيض لبطولات عديدة.

وحسب قرار أبو زيد سيدير كمال درويش النادي حتى إجراء الإنتخابات خلال عدة أشهر، واختيار مجلس منتخب جديد.

وكانت مدة مجلس عباس كمجلس منتخب قد انتهت في 28/5/2013 وإستمر المجلس بقرار من وزير الرياضة السابق العامري فاروق، حتى إجراء الإنتخابات كسائر الأندية حفاظاً على الإستقرار نظراً للظروف التي كانت تمر بها البلاد.

غير أن الوزارة التي مدت لمجلس عباس وجدت أنه لم يحقق الهدف الذي تم المد له من أجله فكان قرار وقف المد الأخير.

ووصف أبو زيدة قراره الأخير بأنه خطوة تصحيحية يأمل منها وضع حد للمشكلات التي عصفت وتعصف بالنادي في وجود مجلس ممدوح عباس.

ويتكون المجلس الجديد طبقاً للقرار الصادر من:

1- كمال الدين عبدالرحمن درويش .. رئيساً

2- مدحت بهجت.. نائب رئيس

3- طارق محمد رفعت جبريل.. أمين صندوق

4- أيمن يونس .. عضو

5- هاني شكري.. عضو

6- شريفة الفار.. عضو

7- عمرو علي إبراهيم.. عضو

8- مصطفي سيد عبد الخالق.. عضو

9- محمد إبراهيم عبدالهادي.. عضو

10- أحمد مرتضي منصور.. عضو

11- هاني محمد سعيد زادة.. عضو

وكان ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق قد أكد عدم قدرة أبو زيد على تعيين مجلس إدارة جديد قبل أن يباغته القرار المفاجئ.