العهد اللبناني يطلب عبد الواحد السيد

القاهرةـ (خاص) من إبراهيم السيد

تلقى عبد الواحد السيد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرضا جادا من نادي العهد اللبناني، للانتقال إلى صفوفه في كانون الثاني/ يناير المقبل.

مصدر مقرب من حارس الزمالك أكد أنه لا يمانع شريطة عدم عودة النشاط المحلي في مصر، حيث ينتهي عقد عبد الواحد مع ناديه بنهاية الموسم المقبل.

يذكر أن عبد الواحد السيد كان قد أعلن أنه سيعتزل كرة القدم نهائيا بعد نهاية عقده مع الزمالك، غير أن العرض اللبناني قد يغير من حساباته.

ويحتل فريق العهد المركز الرابع في الدوري اللبناني برصيد 6 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن الصفاء المتصدر بـ7 نقاط بعد لعب 3 جولات من المسابقة.