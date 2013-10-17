4 مدربين هم الأقرب لخلافة برادلي في مصر

القاهرة - (خاص) من إبراهيم السيد

بات رحيل المدرب الأمريكي بوب برادلي عن المنتخب المصري مسألة وقت، فبمجرد انتهاء مباراة العودة ستنتهي علاقة الرجل بمصر تماما بعدما فشل في تحقيق ما وعد به وهو التأهل لكأس العالم.

ومن الآن هناك عدة مدربين هم الأقرب لخلافة بوب برادلي، لن يخرج اسم المدير الفني المقبل للمنتخب المصري عنهم.

ـ طارق يحيى.. المدير الفني الحالي لفريق مصر المقاصة، قدم مستوى مذهل مع كل الفرق التي دربها، ودائما كان اسمه مطروحا.

ـ طارق العشري.. المدير الفني لنادي أهلى بني غازي الليبي وانبي وحرس الحدود السابق، من أشهر المدربين المصريين الشباب، كان مرشحا لتولي المنتخب المصري قبل قدوم برادلي ومازالت فرصه قائمة.

ـ حسام البدري.. المدير الفني لنادي أهلي طرابلس ازادات فرصه بعد أزمته الأخيرة حينما اطلق عليه النار في ليبيا، هو الآن متواجد في القاهرة ولا يراغب في العودة لطرابلس، البدري قد الكثير للأهلي فحقق معه دوري أبطال أفريقيا ولعب بكأس العالم للأندية ويمتلك خبرة كبيرة جدا.

ـ حسام حسن.. المدير الفني للمنتخب الأردني يبقى اسما مطروحا حتى وإن تعاقد مع النشامى، فرص حسام ستحدد تماما بعدما يخوض الملحق الآسيوي أمام الأورجواي، فإن تمكن من التأهل سيستمر، وإن خسر سيكون الأقرب لتدريب منتخب مصر.