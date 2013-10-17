المصري صلاح أغلى لاعب عربي في التاريخ

القاهرة - أكدت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، أن فيلاس بواس المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، لديه رغبة قوية في الحصول علي خدمات الجناح المصري محمد صلاح لاعب بازل السويسري، في ظل وجود منافسة شرسة من الأندية الأوربية الكبرى التي تسعي للظفر بخدمات اللاعب الشاب، في الوقت الذي يطلب ناديه الحصول علي 15 مليون جنيه إسترليني لبيع عقده الذي يمتد حتى صيف 2016 .

وكشفت الصحيفة الشهيرة، عن أن بواس كان يرغب في ضم اللاعب خلال وقت سابق ، لكنه انتظر لمعرفة إلي أي مدي سيتطور أداءه، وقام كشافة السبيرز بمراقبته علي أرض الملعب خلال مباراة فريقه مع تشيلسي الشهر الماضي ، والتي تمكن خلالها من تسجيل أحد هدفي فوز فريقه علي البلوز في ستامفورد بريدج ، وسيستمرون في ذلك حتى يناير القادم.

وحدد بازل مبلغ 15 مليون إسترليني لبيع اللاعب المصري ، ولا يعرف ما إذا كان الدوري الإنجليزي هو وجهة اللاعب القادمة، أم سيتجه لدوري أخر في أوروبا.

يذكر أن محمد صلاح الذي تتناثر الأخبار بشكل دائم عن رغبة العديد من الأندية الأوروبية في ضمه ، إنتقل لصفوف بازل قادماً من المقاولون العرب المصري مقابل مليونين ونصف المليون يورو، بالإضافة إلي امتيازات أخري في مطلع صيف 2012 .