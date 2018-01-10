هاني العتال يهاجم مرتضى منصور ويكشف شرطه الوحيد للاستقالة من نادي الزمالك

شن هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك، هجومًا ناريًا على مرتضى منصور، رئيس النادي، بسبب تصريحاته عقب هزيمة الفريق أمام الأهلي في بطولة الدوري المصري، والتي قال فيها إنه قرر الاستغناء عن 4 لاعبين وهم أحمد الشناوي وحازم إمام وعلي جبر وباسم مرسي.

وقال العتال في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الأربعاء: “ليس من المقبول أن يقوم رئيس النادي بالتدخل في اختصاص الجهاز الفني الجديد بقيادة إيهاب جلال وعرض 4 لاعبين للبيع فور انتهاء اللقاء”.

وأضاف العتال: “الزمالك تعاقد مع مدير فني جديد وهو إيهاب جلال ولا بد أن يحصل على الصلاحيات كاملة ولا يتدخل رئيس النادي في عمله حتى يحقق النجاح المطلوب”.

وتابع: “طالبت بإقالة نيبوشا منذ فترة ولكن توقيت رحيله كان لا بد أن يكون مدروسًا ويرحل قبل مباراة الأهلي بثلاثة أسابيع أو عقب انتخابات النادي الماضية”.

وأضاف: “أتمنى أن يمارس جلال عمله دون أي تدخلات إدارية ويغلق الأجواء على الفريق، مثلما حدث مع البرتغالي جيسوالدو فريرا وتوج النادي وقتها بالبطولات”.

ومن جانب آخر، كشف العتال عن الحالة الوحيدة التي سيتقدم فيها باستقالته من منصبه كنائب للرئيس في ظل رغبة رئيس النادي في عدم تواجده.

وأضاف: “أتمنى أن تكون هناك تدخلات لحل أزمة إدارة الزمالك، خاصة أن النادي ليس صغيراً ومن الوارد أن أستقيل من الزمالك حال تقدم المجلس باستقالة جماعية، لكنني لن أتقدم باستقالة فردية”.

وأشار العتال إلى أن قيام رئيس النادي بصرف بعض المستحقات والتصرف في الأمور المالية، قانوني، لكن لا بد من تحصين هذا الأمر بقرار مجلس إدارة، بحضور كل الأعضاء ويحصل على تصويت غالبية الأعضاء.

واختتم: “أرفض التواجد في مقر الزمالك حاليًا تجنبًا لحدوث أزمة كبيرة داخل النادي، ووأنا متمسك بحقي في حضور اجتماع مجلس الإدارة في حالة انعقاده”.