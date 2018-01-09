نادي الزمالك يفسخ تعاقده مع السوري علاء الشبلي بالتراضي

أعلن نادي الزمالك المصري فسخ عقد لاعبه السوري علاء الشبلي بالتراضي.

وقال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على الكرة: إن اللاعب وقّع على عقود إخلاء طرف، يوم الثلاثاء؛ ليؤكد عدم وجود أي مستحقات مالية له لدى الزمالك قبل رحيله.

وانضم اللاعب السوري إلى الزمالك في الانتقالات الصيفية الماضية، رفقة مواطنه مؤيد العجان.

ولكن عكس مواطنه الذي شارك مع الزمالك بشكل منتظم، لم تطأ قدم الشبلي ملعب أي مباراة مع الزمالك، سواء كان ذلك في الدوري أو كأس مصر.

وأصبح الشبلي ثالث لاعب يرحل عن الزمالك خلال الانتقالات الشتوية الجارية، بعد كل من رزاق سيسيه وأحمد كابوريا.