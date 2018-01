نادي ليفربول يكشف عن هدف محمد صلاح “الأجمل” في ديسمبر (شاهد)

اختارت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي، هدف المصري محمد صلاح، في شباك إيفرتون بديربي الميرسيسايد، الأجمل في شهر ديسمبر الماضي.

وينشر النادي استفتاءً دوريًا عن أجمل هدف في الشهر، حيث توج المصري بالجائزة؛ بهدف مميز للغاية.

وحقق صلاح جائزة أفضل لاعب في الشهر، عن ديسمبر، بحسب رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

Mohamed Salah’s magnificent Merseyside derby strike has been voted as our Goal of the Month for December ????????https://t.co/In8DlYuzH7 pic.twitter.com/KHXqkZ1gf0

— Liverpool FC (@LFC) January 9, 2018