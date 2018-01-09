نادي ليفربول يكشف عن هدف محمد صلاح “الأجمل” في ديسمبر (شاهد)

اختارت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي، هدف المصري محمد صلاح، في شباك إيفرتون بديربي الميرسيسايد، الأجمل في شهر ديسمبر الماضي.

وينشر النادي استفتاءً دوريًا عن أجمل هدف في الشهر، حيث توج المصري بالجائزة؛ بهدف مميز للغاية.

وحقق صلاح جائزة أفضل لاعب في الشهر، عن ديسمبر، بحسب رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

Mohamed Salah’s magnificent Merseyside derby strike has been voted as our Goal of the Month for December ????????https://t.co/In8DlYuzH7 pic.twitter.com/KHXqkZ1gf0 — Liverpool FC (@LFC) January 9, 2018

وكلل صلاح عامًا استثنائيًا له ولمنتخب بلاده، بفوزه بجائزة أفضل لاعب أفريقي لكرة القدم في 2017، متفوقًا على السنغالي ساديو ماني زميله في ليفربول، والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم بروسيا دورتموند.

وبات صلاح (25 عامًا)، ثاني مصري يتوج بهذه الجائزة بعد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، الحائز على الكرة الذهبية من مجلة “فرانس فوتبول” في 1983، والتي كانت تقدم الجائزة حينها وحتى عام 1994، قبل أن يتولى الاتحاد الأفريقي هذه المهمة.

لكن صلاح أصبح أول مصري يحصل على الجائزة، التي يقدمها الاتحاد القاري لأفضل لاعب، ليخلف الجزائري رياض محرز المتوج العام الماضي.

وجاء فوز صلاح عن جدارة، سواء على صعيد الإنجازات الشخصية أو مع الأندية أو منتخب بلاده.

وأحرز صلاح عشرة أهداف مع روما الإيطالي الموسم الماضي، خلال 20 مباراة في كافة المسابقات، وصنع تسعة أهداف، بينما تألق بشدة مع ليفربول، وسجل 23 هدفًا في 29 مباراة، وصنع ثمانية أهداف.

وتصدر صلاح، لاعب “المقاولون العرب” السابق، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي لفترة طويلة، قبل أن يتراجع بفارق هدف واحد عن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، الذي سجل 18 هدفًا في 21 مباراة، مقابل 17 لصلاح.

وعلى صعيد المنتخب المصري، قاد صلاح الفريق الملقب بالفراعنة إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، مطلع العام الماضي في الجابون، قبل الخسارة 2-1 أمام الكاميرون، وذلك بعد غياب عن النهائيات لثلاث بطولات متتالية.

كما سجل خمسة من بين ثمانية أهداف للمنتخب المصري، في خمس مباريات شارك فيها خلال التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم، أبرزها هدف من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع في مرمى الكونجو، في أكتوبر تشرين الأول الماضي، صعد بالفريق إلى نهائيات روسيا.