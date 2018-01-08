ترتيب الدوري المصري بعد فوز النادي الأهلي على الزمالك (صورة)

نجح النادي الأهلي في خطف صدارة ترتيب الدوري المصري، بفوزه على منافسه التقليدي الزمالك في قمة مباريات الجولة 17 من المسابقة.

وتمكن لاعبو الأهلي من تسجيل 3 أهداف عبر مؤمن زكريا وعبدالله السعيد ووليد أزارو، بينما تصدى الحارس محمد الشناوي لركلة جزاء، ليخطف الأهلي النقاط الثلاث، ويرفع رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب.

وتلقى الأهلي خسارة وحيدة في 16 مباراة، مقابل 3 تعادلات و11 فوزًا، في حين يأتي الإسماعيلي في المركز الثاني برصيد 37 نقطة، وخسر مرة وحيدة، لكنه تعادل 4 مرات.

وتجمد رصيد الزمالك عند 28 نقطة في المركز الرابع، إذ أنه خسر آخر مباراتين.

وتتذيل فرق النصر وطنطا والرجاء جدول الترتيب، حيث يملك النصر وطنطا 13 نقطة لكل منهما، في حين حصد الرجاء 9 نقاط فقط.