مرتضى منصور يعرض 4 لاعبين للبيع بعد ثلاثية الأهلي.. وربيعة يغيب عن لقاء السوبر

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عرض الرباعي باسم مرسي وعلي جبر وأحمد الشناوي، حارس المرمى، وحازم إمام، للبيع، في فترة الانتقالات الشتوية، في شهر يناير الجاري.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: إن اللاعبين الأربعة مستواهم لا يليق بأداء فريق الزمالك في المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن الهزيمة أمام الأهلي بثلاثية دون رد في لقاء القمة رقم 115 جاءت بسبب أخطاء ساذجة من اللاعبين الأربعة، وخاصة إضاعة ضربة جزاء عن طريق باسم، وأيضًا أخطاء الشناوي غير المبررة.

وكان الأهلي قد فاز على الزمالك بثلاثية دون رد، في الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري.

وأعلن رامي ربيعة، مدافع فريق الأهلي، غيابه عن صفوف فريقه في لقاء المصري البورسعيدي، يوم الجمعة المقبل، في بطولة كأس السوبر المصري على ملعب “هزاع بن زايد” بدولة الإمارات.

وأكد ربيعة أنه لن يلحق بلقاء المصري؛ لإصابته في عضلات الحوض التي تجددت في لقاء القمة، مشيرًا إلى أنه سيخضع لأشعة طبية، ولكنه لن يلحق باللقاء، نظرًا لأن هذه الإصابة سبق وتعرض لها مع منتخب مصر وأبعدته لفترة عن المستطيل الأخضر.

وأعرب حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي، عن سعادته بالفوز، مؤكدًا أن الفوز مهم للغاية، خاصة أنه لقاء قمة و3 نقاط مهمة في المنافسة على لقب الدوري وأمام منافس قوي.

وأشار إلى أن تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا للزمالك قبل المباراة بساعات زاد غموض وصعوبة اللقاء، خاصة أن الحسابات النفسية والدفعة القوية للاعبي الفريق الأبيض كانت كبيرة.

وأضاف: “توقعت حماس لاعبي الزمالك واندفاعهم الهجومي، ولعبت على هذا الأمر وحوّلته لصالح الأهلي، بجانب التوفيق في استغلال الفرص التي سنحت للفريق الأحمر”.

وأشار إلى أن الأهلي قدّم مباراة قوية واللاعبين قدّموا أداءً رائعًا وحققوا مكاسب بالجملة قبل لقاء كأس السوبر أمام المصري البورسعيدي، موضحًا أنه تعمد ترك الاستحواذ للاعبي الزمالك لمحاولتهم الفوز باللقاء، وطالب لاعبيه بتسجيل الأهداف ولكن الزمالك لم تسنح له فرصة واضحة له رغم السيطرة.

وعن إعارة مؤمن زكريا مهاجم الأهلي، قال البدري: إن الفريق يضحي باستمرار من خلال الموافقة على رحيل بعض اللاعبين وعدم وقوفهم في طريق احترافهم.