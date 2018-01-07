صفقات الأهلي والزمالك.. مصر المقاصة يخسر 3 نجوم جدد

توصل النادي الأهلي المصري لاتفاق نهائي للتعاقد مع أحمد سامي مدافع فريق مصر المقاصة في شهر يناير الجاري ليصبح أول الصفقات الشتوية للفريق الأحمر.

وعقد عصام سراج مدير التعاقدات بالنادي الأهلي جلسة مع مسؤولي مصر المقاصة ، مساء الأحد ، من أجل حسم صفقة التعاقد مع سامي.

وتم الاتفاق على رحيل سامي للأهلي مقابل رحيل الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق الأحمر نهائيًا للمقاصة بعد أن كان مقررًا أن يقوم المقاصة بسداد مبلغ نصف مليون دولار قيمة تفعيل بند البيع النهائي لرحيل اللاعب نهائيًا في عقد استعارته من الأهلي.

واقترب حسين الشحات لاعب وسط مصر المقاصة من الانضمام للنادي الأهلي بعدما نجح مسؤولو القلعة الحمراء في تخفيض مطالب المقاصة لبيع اللاعب إلى 15 مليون جنيه وإعارة ميدو جابر وأكرم توفيق لاعبي الفريق الأحمر للمقاصة لمدة موسم ونصف الموسم.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن صفقتي التعاقد مع اللاعبين خلال الساعات القليلة القادمة.

وبات المقاصة قريبًا من خسارة لاعب ثالث خلال فترة الانتقالات الشتوية حيث أكدت مصادر إرم نيوز أن نانا بوكو مهاجم الفريق قاب قوسين أو أدنى من التوقيع للزمالك.

ولا يشارك اللاعب أساسيًا مع مصر المقاصة، حيث يعتبر المهاجم الثاني للفريق خلف جون أنتوي المعار للفريق من الأهلي المصري.

وطلب إيهاب جلال مدرب الزمالك الجديد التعاقد مع بوكو.

ويمتلك الزمالك 3 لاعبين أجانب بين صفوفه، بعد إعارة رزاق سيسيه للاتحاد السكندري.