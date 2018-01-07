النادي الأهلي المصري يواجه منتخب أندية السعودية في فبراير.. و”الشامي” يوقع للمصري

بات في حكم المؤكد إقامة لقاء ودي بين فريق النادي الأهلي المصري ومنتخب أندية السعودية فبراير المقبل، في إطار التعاون بين القلعة الحمراء والأندية السعودية.

ووافق الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة حسام البدري، بالتنسيق مع إدارة النادي ولجنة الكرة على مواجهة منتخب أندية السعودية في فبراير المقبل، بعد تلقي عرض في هذا الشأن خلال الأيام الماضية.

وأبلغ مسؤولو الأهلي نظراءهم في اتحاد الكرة بخصوص المباراة المقرر إقامتها في السعودية، تمهيدًا لاختيار الموعد المناسب وفقًا لجدول مباريات الفريق في بطولتي الدوري وكأس مصر.

من جانب آخر، سيتولى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ملف التجديد لـعبدالله السعيد لاعب الفريق الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

وبات من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة جلسة خاصة تجمع الخطيب مع السعيد، لإنهاء ملف التجديد له في سيناريو مكرر لتدخل الخطيب لحسم تجديد نجوم الصف الأول، كما فعلها في وقت سابق مع محمد بركات لاعب الفريق السابق عندما كان بيبو نائبًا للرئيس في ولاية حسن حمدي، رئيس النادي الأسبق.

ورفض الأهلي احتراف عبدالله السعيد في الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا بسبب الحاجة لجهوده الفنية.

في إطار آخر، أعلن النادي المصري البورسعيدي عن تعاقده مع السوري عبدالله الشامي، لمدة موسم ونصف الموسم قادمًا من الأهلي.

وكان الأهلي أعلن عن فسخ تعاقده مع اللاعب السوري الأسبوع الماضي؛ وذلك لعدم قناعة الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري بإمكانياته.

ويعد الشامي الصفقة الخامسة التي يتعاقد معها الفريق البورسعيدي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد أحمد مسعود ووليد حسن ويوسف أوتار وإسلام عيسى.