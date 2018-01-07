“أبناء النادي” يثيرون أزمة في الزمالك بسبب تعيين إيهاب جلال.. ومرتضى منصور يهاجمهم

ما زالت أصداء تعيين إيهاب جلال، مدربًا لنادي الزمالك المصري، خلفًا للمونتينغري نيبوشا يوفوفيتش، تثير أزمات داخل القلعة البيضاء، كما أن قرار رئيس الزمالك، مرتضى منصور، تسبب في وجود حالة غضب شديدة داخل النادي بسبب اختيارات الجهاز الفني، الذي تم وصفه بالأهلاوي، بوجود مصطفى كمال، حارس مرمى الأهلي السابق، وأيمن حافظ، مدير الكرة المعروف بانتمائه للأهلي.

وتقدم معتمد جمال، المدرب العام الذي قاد مران الفريق ليومين فقط، باستقالته اعتراضًا على تعيين إيهاب جلال، حيث أكد لرئيس النادي أنه جاء للعمل مع مدرب أجنبي أو حسن شحاتة وليس مع إيهاب جلال، كما أعلن فاروق جعفر، المستشار الفني لمجلس الإدارة، رفضه الاستمرار في منصبه الذي كان يشغله متطوعًا اعتراضًا على قرار تعيين “جلال” مديرًا فنيًا، في حين تعرض نبيل محمود للانتقاد بسبب استمراره في الجهاز.

وينتظر أن يقود إيهاب جلال الفريق خلال مباراة القمة لمعرفته الجيدة بلاعبي الزمالك، حيث يحتل الفريق المركز الرابع بالدوري المصري برصيد 28 نقطة.

فاروق جعفر: ماينفعش نقارن تجربة الجوهري مع الزمالك بتجربة إيهاب جلال لأن الجوهري جه من النادي رقم 1 للنادي رقم 2 #الحريف_فاروق_جعفر pic.twitter.com/gSaA3DnG7l — dmc sports (@dmcsportstv) January 6, 2018

رد جلال

من جانبه، قال جلال عبر موقع الزمالك الرسمي بعد توقيع العقود: “فخور بتدريب الزمالك وثقة مجلس الإدارة ورئيس النادي.. فليس أي شخص يمكنه اتخاذ قرار مثل هذا”.

وأضاف: “سأبذل قصارى جهدي لأكون عند حسن ظن الجمهور والإدارة لاستعادة الألقاب”.

وشدد: “سأكون موجودًا مع الفريق بالمعسكر استعدادًا لمباراة القمة وأتحمل مسؤولية المباراة ولدي ثقة في عودة اللاعبين وتقديم مباراة جيدة لإسعاد الجماهير البيضاء”.

وعن رفض بعض من الزمالكاوية وجوده نظرا لكونه ليس من (أبناء النادي) قال: “أحترم كل آراء قادة الزمالك الذين تعلمت منهم شخصيا على رأسهم أبو رجيلة وكابتن أحمد رفعت رحمه الله”.

وواصل: “إن كنت في موقعهم قد أكون لدي الاعتراض ذاته، ولهذا أقول ليس أي مجلس إدارة يمكنه اتخاذ قرار مثل هذا”.

وأتم: “أتمنى توفيق الله وننتظر لنرى الفترة المقبلة ماذا سيحدث وسنعمل من أجل الحفاظ على مكانة الزمالك”.

دفاع مرتضى منصور

من جانبه، دافع منصور عن مدربه الجديد وهاجم اللاعبين القدامى، قائلاً في تصريحات تلفزيونية، مشددًا: “أنا أكثر رئيس نادي منحت فرصة لأبناء الزمالك، لا أحب متاجرة باسم أولاد الزمالك لأنهم هم أنفسهم من يتحدثون في الفضائيات ومن أسباب انكسارنا”.

وشدد: “إذا قمت بتعيين زين الدين زيدان لقالوا لا (ده أقرع)”.

واستطرد رئيس الزمالك: “حاولت إعفاء إيهاب جلال من مسؤولية مباراة الأهلي، لكنه تمسك وصمم على أن تكون المباراة مسؤوليته وتوجه فورًا للاعبين، وهذا شيء محترم من مدرب كبير”.