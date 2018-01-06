لماذا أثار تعيين إيهاب جلال مدربًا لنادي الزمالك جدلًا واسعًا؟

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا للفريق الأبيض خلفًا للمونتينغري نيبوشا يوفوفيتش الذي رحل عن منصبه بسبب سوء النتائج.

ويوقع إيهاب جلال عقود تدريب نادي الزمالك بعد سداد الشرط الجزائي الخاص بفريقه السابق إنبي والاتفاق على رحيله لقيادة الفريق الأبيض بجهاز فني يضم حمد إبراهيم مدربًا عامًا ونبيل محمود مدربًا مساعدًا ومصطفى كمال مدربًا لحراس المرمى.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ردود الفعل بعد تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا للفريق الأبيض.

نادي الزمالك يعلن تفاصيل اتفاقه مع إيهاب جلال لتدريب الفريق خلفًا لنيبوشا https://t.co/QLgZVhVeal pic.twitter.com/lJK7nbA9CP — إرم سبورت (@EremSports) January 6, 2018

ابن النادي

أثارت هذه الخطوة جدلًا واسعًا بخصوص تعيين جلال وهو ليس من أبناء نادي الزمالك، فإيهاب كان لاعبًا في نادي الإسماعيلي ولعب لفترة للمصري البورسعيدي.

ولم يدافع جلال عن ألوان نادي الزمالك كلاعب وهو الأمر الذي جعل خطوة تعيينه تواجه انتقادات حادة وشرسة، خاصة أن فاروق جعفر، المستشار الفني للنادي ونجم الزمالك الأسبق، خرج عبر تصريحات إعلامية مؤكدًا رفضه تعيين جلال لأنه ليس مقبولاً أن يقود الزمالك مدربًا من خارج أبنائه.

وأكد معتمد جمال، المدرب العام المستقيل من منصبه، لـ”إرم نيوز”، أنه اختار الرحيل عن منصبه لأنه لا يقبل العمل مع جلال لسببين فالأول يخص أنه لم يكن لاعبًا في الزمالك، وثانيًا أنه نفس جيل وخبرات جلال بل وقاد منتخب الشباب وعمل مدربًا عامًا للزمالك مع مدربين أجانب كبار بقيمة الفرنسي هنري ميشيل.

تجربة الجوهري

يراهن مؤيدو هذه الخطوة على تكرار تجربة نجاح الراحل محمود الجوهري مع الزمالك، خاصة أن الجوهري هو المدير الفني الوحيد الذي لم يدافع عن ألوان الزمالك كلاعب وتولى قيادته كمدير فني.

وحقق الجوهري مع الزمالك لقب السوبر الأفريقي عام 1994 في جنوب أفريقيا كما أن الجوهري نجح في تكوين جيل مميز من اللاعبين للفريق الأبيض.

وأعلن أحمد حسام “ميدو”، المدير الفني الأسبق للزمالك، دعمه لخطوة تعيين إيهاب جلال، مؤكدًا أنها خطوة صائبة ومشددًا على ضرورة وجود مخاطرة في أي قرار.

رسمياً: نادي الزمالك يتوصل إلى إتفاق مع المدرب إيهاب جلال لقيادة الفريق بتعاقد يمتد لمدة موسم ونصف. pic.twitter.com/GmeP8jamn2 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) January 6, 2018

نجاحات لافتة

حقق إيهاب جلال نجاحات لافتة في الفترة الأخيرة خاصة مع فريق مصر المقاصة الذي حصد معه المركز الثاني بالدوري وقدّم كرة قدم ممتعة.

ويسعى مسؤولو الزمالك لنقل الكرة الجميلة التي يقدمها إيهاب جلال للفريق الأبيض، خاصة أن جلال من المدربين أصحاب الذكاء التكتيكي العالي.

وأكد رضا شحاتة، لاعب الأهلي الأسبق، لـ”إرم نيوز” أن تعيين إيهاب جلال خطوة موفقة من مسؤولي الزمالك لأنه مدرب كبير وله أسلوب تكتيكي يتناسب مع الفريق الأبيض.

وأضاف: “إيهاب ليس من أبناء الزمالك ولكنه الأفضل حاليًا على الساحة، ولا بد أن يعلم الجميع أن الاحترافية تفرض اختيار الأفضل”.

تحمّل الضغوط

يشكك الكثيرون في نجاح إيهاب جلال لتحمل الضغوط خاصة أنه لم يقد فريقه ولم يلعب على بطولة سواء مع المقاصة أو تليفونات بني سويف أو إنبي.

وأكد خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، لـ”إرم نيوز” أن إيهاب جلال مدرب رائع ولديه خبرات وقدرات لا غبار عليها موضحًا أن المدير الفني لم يتعرض لتجربة بها ضغوط.

وأضاف: “أخشى ألا يتحمل جلال الضغوط التي تقع عليه في الفترة المقبلة، سواء من ناحية المنافسة أو الإدارة”.