نادي الزمالك يعلن تفاصيل اتفاقه مع إيهاب جلال لتدريب الفريق خلفًا لنيبوشا

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، المنافس في الدوري المصري الممتاز، اليوم السبت، أنه تم الاتفاق رسميًا مع إيهاب جلال مدرب إنبي؛ لتدريب فريقه خلفًا لنيبوشا يوفوفيتش، الذي أقيل من منصبه، الأربعاء الماضي.

وقال منصور عبر موقع النادي على الإنترنت، إن جلال سيوقع عقدًا لمدة موسم ونصف الموسم، في وقت لاحق من اليوم، بعد تخليه عن تدريب إنبي، وسداد الشرط الجزائي في عقده.

وأضاف: “اختار جلال معاونيه، وهم: حمد إبراهيم ونبيل محمود ومصطفى كمال، مع استمرار الجهازين الإداري والطبي الحاليين”.

وأقيل يوفوفيتش القادم من الجبل الأسود؛ بعد الخسارة 1-صفر أمام طلائع الجيش، في مباراة مؤجلة بالدوري، يوم الأربعاء الماضي.

وأراد الزمالك التعاقد مع جلال الصيف الماضي، إلا أن الاختلاف على بعض بنود التعاقد، وارتباط الأخير بمصر للمقاصة، حال دون انتقاله للقلعة البيضاء.

ويعتبر صاحب الـ50 عامًا، من أفضل المدربين في الدوري المصري بالأعوام الأخيرة، إذ استطاع قيادة المقاصة لوصافة البطولة، الموسم الماضي، والتأهل إلى دوري أبطال إفريقيا.

وقاد جلال نادي إنبي في 11 مباراة بالدوري هذا الموسم، فاز في 6، ولم يخسر إلا أمام الأهلي.

ولعب جلال مدافعًا في ناديي المصري والإسماعيلي.

مسيرته التدريبية

كانت بداية حياته كمدرب في السلك الإداري مع فريق النادي المصري، كما أنه شغل منصب مدير الكرة مرتين، بالإضافة إلى شغله مع فريق نادي الإسماعيلي، ثم قرر أن يغير وجهته في موسم 2009–2010 لمقعد المدير الفني، حيث كانت البداية الفنية من كهرباء الإسماعيلية في دوري الدرجة الثالثة، كما أنه اعتبرها من أهم المحطات في حياته، فبعدها قرر الاستمرار كمدير فني. كما أنه اشتغل مع فريق نادي الحمام مرتين، وكذلك مع بلدية المحلة وكفر الشيخ مرتين، وأيضًا مع تيلفونات بني سويف.

في يوليو 2014، تم تعيينه مديرًا فنيًّا لنادي مصر للمقاصة، وفي الموسم الثالث له مع الفريق حقق نتائج طيبة، وأصبح وصيف الدوري، وتأهل الفريق لدوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه، ولكن في أغسطس 2017 ترك تدريب الفريق؛ بسبب تفريط إدارة نادي المقاصة في لاعبي الفريق، بجانب عدم التعاقد مع لاعبين على نفس المستوى.

وفي 15 أكتوبر 2017، تم تعيينه مديرًا فنيًّا لنادي إنبي لمدة موسمين، اعتبارًا من الموسم الجاري، بعد اعتذار طارق العشري عن استكمال مهمته مع الفريق، بعد أن تواصل مع إدارة النادي ليبلغهم أنه لن يستطيع استكمال مهمته، ووافقوا على اعتذار المدرب بسبب تراجع نتائج الفريق؛ إذ لم يحقق الفريق أي فوز في مباريات الدوري العام منذ انطلاقه.