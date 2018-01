أول تعليق لمحمد صلاح بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا (صورة)

في أول تعليق له منذ فوزه بجائزة “الكاف” كأفضل لاعب في قارة أفريقيا، دوّن محمد صلاح نجم منتخب مصر، ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات المصغر “تويتر” تعليقًا معربًا من خلاله عن سعادته بالحصول على الجائزة.

وكتب صلاح الملقب بـ”الفرعون المصري” باللغة الإنجليزية: “واحد من الأحلام الكثيرة تحقق الليلة الماضية.. شكرًا للجميع”.

ونشر صلاح صورته داخل الطائرة الخاصة التي أقلّته إلى إنجلترا، من العاصمة الغانية أكرا عقب حضور الاحتفال، ممسكًا بالجائزة التي حصل عليها.

One of many dreams came true last night… Thank you everyone! pic.twitter.com/2rrpLAKwNf

— Mohamed Salah (@22mosalah) ٥ يناير، ٢٠١٨