أول تعليق لمحمد صلاح بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا (صورة)

في أول تعليق له منذ فوزه بجائزة “الكاف” كأفضل لاعب في قارة أفريقيا، دوّن محمد صلاح نجم منتخب مصر، ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات المصغر “تويتر” تعليقًا معربًا من خلاله عن سعادته بالحصول على الجائزة.

وكتب صلاح الملقب بـ”الفرعون المصري” باللغة الإنجليزية: “واحد من الأحلام الكثيرة تحقق الليلة الماضية.. شكرًا للجميع”.

ونشر صلاح صورته داخل الطائرة الخاصة التي أقلّته إلى إنجلترا، من العاصمة الغانية أكرا عقب حضور الاحتفال، ممسكًا بالجائزة التي حصل عليها.

One of many dreams came true last night… Thank you everyone! pic.twitter.com/2rrpLAKwNf — Mohamed Salah (@22mosalah) ٥ يناير، ٢٠١٨

وهيْمن فوز “صلاح” بالجائزة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، بعد إعلان فوزه بالجائزة، كذلك فوز المنتخب المصري كأفضل منتخب في القارة بعد صعوده إلى كأس العالم، واختيار هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري كأفضل مدرب.

وعاشت قرية نجريج، بمركز بسيون في محافظة الغربية أجواء من الفرحة والسعادة منذ أمس حتى صباح الجمعة احتفالًا بـ”صلاح”، حيث قامت أسرة اللاعب بذبح 5عجول ووزعت اللحوم على الفقراء من أبناء القرية والقرى المجاورة عقب إعلان الفوز.