رسميًا.. هذا المدرب سيقود نادي الزمالك أمام الأهلي في الدوري المصري

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، الاستقرار على تعيين نبيل محمود، مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق قبل مواجهة النادي الأهلي يوم الإثنين المقبل، في الجولة الـ17 من الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد ضم معتمد جمال، المدرب السابق لمنتخب الشباب، إلى الجهاز الفني، لحين الاستقرار على المدرب الجديد للفريق الأبيض.

وحسم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هذا الأمر قائلًا: “نبيل محمود هو من سيدير المباراة، ومعتمد جمال سيكون المدرب العام”.

وأضاف: “سيتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد بعد مباراة الأهلي، وسيقود الفريق بداية من الدور الثاني”.

وفور الاستقرار عليه بصفته مديرًا فنيًا، قال نبيل محمود إن كل الخيارات متاحة أمامه، وجميع اللاعبين جاهزين لخوض مباراة القمة.

وأضاف: “أثق كثيرًا بلاعبي الزمالك، وقدرتهم على تخطي كبوة الهزيمة أمام طلائع الجيش”.