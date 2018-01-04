محمد صلاح لأطفال أفريقيا: لا تتوقفوا عن الحلم

طالب المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم والفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2017، الخميس، أطفال القارة الإفريقية بعدم التوقف عن الحلم.

وقال صلاح في تصريح صحفي بعد الفوز بالجائزة: “إنه شرف عظيم لي أن أفوز بهذه الجائزة، بعد التنافس مع هؤلاء اللاعبين العظماء”.

وأضاف “الفوز بالجائزة حلم تحقق بالنسبة لي، وكان عام 2017 ككل غير مسبوق بالنسبة لي، فقد استمتعت خلاله باللعب مع المنتخب المصري والتأهل إلى كأس العالم 2018 بروسيا، لأول مرة منذ 28 عامًا، إضافة لفترتي الرائعة مع نادي روما الإيطالي وليفربول الإنجليزي”.

وأوضح صلاح ” أود أن أهدي هذه الجائزة لكل أطفال مصر وإفريقيا، وأقول لهم لا تتوقفوا عن الحلم”.