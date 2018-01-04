المنتخب المصري يتوج بجائزة الكاف لأفضل منتخب رجال في 2017

توّج المنتخب المصري بجائزة أفضل منتخب رجال في أفريقيا لعام 2017، بعد نجاحه في الوصول إلى نهائيات كأس العالم في روسيا، بالإضافة إلى وصوله للمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا وخسارته أمام الكاميرون بهدفين لهدف.

وتسلم هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري، الجائزة، مؤكدًا أنها جاءت بعد جهد وعمل جماعي، من أول رئيس الاتحاد وحتى المدرب واللاعبين.

Egypt is National Team of the Year #aiteoCAFawards2017 pic.twitter.com/4jYXxhkO2T — CAF (@CAF_Online) ٤ يناير، ٢٠١٨

وفاز الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب المنتخب المصري، بجائزة أفضل مدير فني في قارة إفريقيا لعام 2017 الماضي، بعد منافسة مع الحسين عموتة، مدرب الوداد المغربي، وجرانت رور، المدير الفني لمنتخب نيجيريا.

وقال كوبر بعد الفوز بالجائزة: “أنا سعيد جدًا بحصولي على هذه الجائزة، أريد أن أشكر كل لاعبي منتخب مصر وفريق العمل الذي ساعدني في الفوز بها، وأشكر أيضًا محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، فهو جزء من هذه الجائزة”.