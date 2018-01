المنتخب المصري يتوج بجائزة الكاف لأفضل منتخب رجال في 2017

توّج المنتخب المصري بجائزة أفضل منتخب رجال في أفريقيا لعام 2017، بعد نجاحه في الوصول إلى نهائيات كأس العالم في روسيا، بالإضافة إلى وصوله للمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا وخسارته أمام الكاميرون بهدفين لهدف.

وتسلم هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري، الجائزة، مؤكدًا أنها جاءت بعد جهد وعمل جماعي، من أول رئيس الاتحاد وحتى المدرب واللاعبين.

Egypt is National Team of the Year #aiteoCAFawards2017 pic.twitter.com/4jYXxhkO2T

— CAF (@CAF_Online) ٤ يناير، ٢٠١٨