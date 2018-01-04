بث مباشر لحفل جوائز الكاف 2017 “الأفضل في أفريقيا”‎

قال المصري محمد صلاح إنه يريد أن يكون أفضل لاعب في تاريخ مصر، وذلك في تصريحه بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق الإعلان عن جائزة أفضل لاعب أفريقي للعام 2017.

ويتنافس صلاح، البالغ من العمر 25 عامًا، مع زميله في ليفربول الإنجليزي، اللاعب السنغالي ساديو ماني، والغابوني بيير ايمريك أوباميانغ الذي يلعب في بروسيا دورتموند.

وقال محمد صلاح: “منذ أن أصبحت محترفًا، أردت أن أكون أفضل لاعب مصري على الإطلاق، أعرف ما أريده، وأعلم كيف أفعل ذلك، وأعمل بجدية كل يوم لكي أتحسن”.

وتابع لاعب ليفربول: “أنا وساديو ماني صديقان مقربان جدًا، أعتقد أننا سنساعد بعضنا البعض لكي نكون أفضل، أنا فخور بأن أكون هنا، في ذهني دائمًا أريد الفوز بكل شيء”.

وأكمل صلاح: “قضيت موسمين رائعين في روما لكني دائمًا أحب التحديات، وأضع نفسي تحت الضغط، وهذا سبب رحيلي إلى ليفربول”.

وسجل صلاح 10 أهداف وصنع 9، في 20 مباراة مع روما الإيطالي، في جميع البطولات الموسم الماضي، قبل أن يشد الرحال إلى الدوري الإنجليزي، من بوابة ليفربول.

وسجل للريدز 23 هدفًا، وصنع 8، في 29 مباراة مع الفريق في جميع البطولات، بينها 17هدفًا في الدوري الإنجليزي، ويحتل المركز الثاني على قائمة الهدافين، خلف الإنجليزي هاري كين.

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