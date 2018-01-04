محمود الخطيب يكشف سبب دخوله المستشفى.. والشناوي جاهز لمباراة الأهلي والزمالك

كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري عن طبيعة الوعكة الصحية التي تعرض لها اليوم، ودخل على إثرها المستشفى بشكل عاجل لتلقي العلاج المناسب.

وقال محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي في تصريحات صحفية إن دخوله المستشفى صباح اليوم الخميس، نتيجة آلام حادة في الظهر أثّرت في قدرته على الحركة بشكل طبيعي خاصةً في القدم اليمنى.

وأكد الخطيب أن ما حدث اليوم أمر عارض وبدأ يتعافى من الآلام تدريجيًا، ولا توجد أي مضاعفات طبية بحسب تأكيداته، وأكد أنه سيغادر المستشفى بعد يومين على الأكثر لممارسة حياته بشكل طبيعي.

وخضع رئيس الأهلي لفحوصات طبية بأحد المستشفيات بمعرفة الدكتور يسري الهواري، وعلى إثرها تمت عملية الحقن في الظهر وألزمته الإقامة في المستشفى لمدة 48 ساعة للراحة التامة.

على جانب آخر أصبح محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزًا للمشاركة في مباراة الزمالك، المقرر لها الإثنين على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وتحسنت حالة الشناوي، بعد أن اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة خلال مباراة النصر الأخيرة بمسابقة الدوري.

وخضع حارس الفريق لبرنامج علاج طبيعي وتأهيل، وأصبح جاهزًا للدخول في حسابات الجهاز الفني للمباراة المقبلة أمام الزمالك.

فيما يخضع الثنائي حسام عاشور وسعدالدين سمير، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي السبت المقبل، لتحديد موقف كل منهما من المشاركة في مباراة الزمالك.