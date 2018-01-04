5 أسباب وراء فشل نيبوشا “قاهر الأهلي” مع نادي الزمالك

لم يكن مفاجئاً رحيل المدرب المونتنيجري نيبوشا يوفوفيتش المدير الفني لفريق الزمالك المصري عن منصبه بعد أن تلقى الفريق الأبيض الهزيمة الرابعة في مسابقة الدوري بعد مرور 16 مباراة، كما تراجع للمركز الرابع برصيد 28 نقطة وابتعد عن الإسماعيلي المتصدر بفارق 9 نقاط.

ولم يقدم الزمالك في عهد نيبوشا الأداء المنتظر؛ ليرحل عن منصبه قبل لقاء القمة أمام الأهلي المقرر يوم الاثنين المقبل في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري.

ورغم تألق نيبوشا مع الفيصلي الأردني إلا أنه لم ينجح بالشكل المطلوب مع الزمالك ليرحل عن الفريق الأبيض.

ويرصد “إرم نيوز” أسباب فشل المدرب نيبوشا مع الزمالك.. فإلى السطور التالية:

نزيف النقاط

يبقى السبب الرئيس في رحيل نيبوشا نزيف النقاط الذي أثر بكل قوة على أداء الفريق الأبيض ونتائجه وفرص المنافسة.

وخاض الزمالك 16 مباراة بمسابقة الدوري حقق خلالها الفوز في 8 لقاءات فقط وتعادل 4 مرات وتلقى 4 هزائم؛ ما يعني أن الفريق فقد قبل نهاية الدور الأول بجولة 20 نقطة وهو معدل سيئ للفريق الأبيض.

فقدان الثقة

افتقد لاعبو الزمالك الثقة مع المدير الفني نيبوشا بسبب نزيف النقاط والأزمات الفنية التي ضربت الفريق في عهد المدرب المونتنيجري.

ولم يقدم الزمالك في عهد نيبوشا ما يستطيع خلاله كسب ثقة الجمهور، رغم أنه حقق الفوز في أكثر من مباراة وظهر بصورة طيبة في بعض الأوقات ولكن ليس للدرجة التي يتمناها الجمهور.

أزمات بالجملة

دخل نيبوشا في أزمات بالجملة خلال فترة عمله مع بعض اللاعبين على رأسهم أحمد رفعت الذي لم ينل أي فرصة للمشاركة.

وكان من أبرز ضحايا نيبوشا -أيضاً- المهاجم باسم مرسي الذي لم يشارك تماماً بجانب أن المدرب المونتينجري دخل في خلاف شرس مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك بخصوص مشاركته واستبداله.

غياب الإعداد

دفع الزمالك -أيضاً- مع نيبوشا ثمن عدم توفير فترة إعداد مناسبة بعد أن تولى المدرب المونتينجري المدير الفني للفريق الأبيض المهمة قبل انطلاق الدوري بأسابيع قليلة.

وأعلن نادي الزمالك تعيين نيبوشا يوم الـ 28 من أغسطس الماضي قبل أن يخوض لقاءه الأول بالدوري يوم الـ9 من سبتمبر بعد 9 أيام فقط من توليه المهمة.

وافتقد الزمالك اللياقة البدنية والذهنية التي تساعده على الفوز ومواصلة الانتصارات.

عدم ثبات التشكيل

عانى الزمالك في عهد نيبوشا من مسألة عدم ثبات التشكيل؛ ما أثر على أداء الفريق وتجانس لاعبيه.

وأشرك نيبوشا في الموسم الحالي حتى الآن 29 لاعباً ، ولم يلمس الكرة في عهد نيبوشا الثنائي غير المقيد أسامة إبراهيم وعلي فتحي والسوري علاء الشبلي ومحمد رمضان وأحمد رفعت.

ودفع الزمالك ثمن غياب الانسجام بين لاعبي الفريق الأبيض في ظل غياب الاستقرار في تشكيلة نيبوشا.

وشن أحمد عبدالحليم، مدرب الزمالك الأسبق ، في تصريحاته لإرم نيوز هجوماً حاداً على نيبوشا وطالب بضرورة ثبات التشكيل خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح عبد الحليم أن نيبوشا جاء في وقت صعب وقبل بداية الدوري بفترة وجيزة ولم يتعرف على لاعبي الفريق الأبيض كافة، ورحل مع استمرار نزيف النقاط.