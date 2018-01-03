سخرية واسعة من “انبطاح” علي جبر خلال مباراة الزمالك وطلائع الجيش (فيديو)

سخر مشجعون مصريون، من خطأ علي جبر مدافع منتخب مصر ونادي الزمالك، خلال مباراة الأخير مع طلائع الجيش بالدوري المصري التي انتهت بفوز الجيش بهدف واحد دون رد.

وأهدر الزمالك ركلة جزاء قبل أن يدفع الثمن بالخسارة 1-صفر أمام طلائع الجيش في مباراة مؤجلة ليواصل الابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

“علي جبر” انا عاوزك تعمل ضغط ع المهاجم

–حاضر

انت بتعمل اي

–بعمل ضغط ???? pic.twitter.com/uMFDHVNpKW — badran yosri (@badraan25) January 3, 2018

والخسارة هي الرابعة للزمالك في الدوري هذا الموسم مقابل ثمانية انتصارات فقط في 16 مباراة ليتوقف رصيده عند 28 نقطة في المركز الرابع بفارق تسع نقاط عن الإسماعيلي المتصدر.

وأضاع صلاح عاشور ركلة جزاء قبل انتهاء الشوط الأول تصدى لها الحارس محمد بسام.

وضغط علي جبر بشكل سيء على صلاح أمين مهاجم الجيش، حيث سقط على الأرض واستمر منبطحًا على بطنه للحظات، سمح خلالها للمهاجم بالانطلاق نحو المرمى.

واستغل أمين ضعف الرقابة الدفاعية وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد بشكل رائع في شباك الحارس أحمد الشناوي في الدقيقة 63 رافعًا رصيد فريقه إلى 22 نقطة في المركز التاسع.

وغرد الإعلامي إبراهيم فايق :”جول حلو اوي لصلاح أمين

بس السؤال هو (علي جبر) بيعمل إيه ؟! وباقي مدافعين الزمالك بيحلقوا إزاي كده على مهاجم داخل منطقة الجزاء؟”.

وتساءل الصحفي المصري أمير عبدالحليم ساخرًا “علي جبر مدافع دولي ؟”.

و‬قال الزمالك عبر موقعه على الاإترنت إنه أقال المدرب نيبوشا يوفوفيتش بعد الخسارة 1-صفر من طلائع الجيش في مباراة مؤجلة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وتأتي الهزيمة الرابعة للزمالك في الدوري هذا الموسم قبل مباراة القمة ضد الغريم التقليدي الأهلي يوم الإثنين المقبل.

وفاز الزمالك ثماني مرات فقط في 16 مباراة في الدوري هذا الموسم ويحتل المركز الرابع حاليًا بفارق تسع نقاط خلف الإسماعيلي المتصدر.

وتولى يوفوفيتش، القادم من الجبل الأسود، قيادة الزمالك في أغسطس آب الماضي بعد تجربة مع الفيصلي الأردني ليصبح المدرب رقم 12 في عهد رئيس النادي مرتضى منصور.