حبس مشجعين للنادي الأهلي المصري لمدة سنة في قضية “التيشرتات المسيئة”

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بحبس مشجعين للنادي الأهلي المصري، المقبوض عليهم، لمدة سنة حضوريًا، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية التيشرتات”، وذلك لارتدائهم تيشرتات تتضمن “عبارات مسيئة وتحرّض على الشغب وضد الدولة”.

وأصدرت محكمة جنح العامرية بالإسكندرية، اليوم، حكمها في قضيتين ضد مشجعين للأهلي، الذين قُبض عليهم يوم مباراة الأهلي والترجي التونسي في 17 سبتمبر2017.

وعاقبت المحكمة في القضية الأولى بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ 11 حضوريًا، وغيابيًا للباقي بالحبس سنة مع الشغل، وذلك لارتدائهم تيشرتات تتضمن عبارات مسيئة، وتحرّض على الشغب وضد الدولة.

وفي قضية ثانية، قضت المحكمة بغرامة 500 جنيه لكل متهم، وذلك لحيازتهم تذاكر مقلدة ومحاولة دخول الاستاد دون تصريح أو مسوغ تذاكر مقلدة.

وقبل شهرين، ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على عدد من جماهير النادي الأهلي كانوا في طريقهم إلى ملعب استاد برج العرب، لحضور لقاء ناديهم أمام فريق النجم الساحلي التونسي، في إطار دور الإياب بدوري رابطة الأبطال الأفريقية.

ووجهت النيابة للمقبوض عليهم تهمًا بـ”حيازة تذاكر مزورة وارتداء تي شيرتات مكتوب عليها (74 شهيد) و(المجد للشهداء) و(أولتراس)”.