موقف محمد صلاح وكوتينيو من مباراة نادي ليفربول وإيفرتون

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن “مشاركة الثنائي المصاب محمد صلاح وفيليب كوتينيو ضد إيفرتون في كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، يوم الجمعة، محل شك بعد أن غاب (الثنائي) عن الفوز 2-1 على بيرنلي أمس الاثنين.

وغاب صلاح، متصدر قائمة هدافي ليفربول برصيد 17 هدفًا في 21 مباراة، عن مباراة بيرنلي بسبب شد في عضلات أعلى الفخذ. واستبعد البرازيلي كوتينيو، الذي سجل سبعة أهداف في 14 مباراة بالدوري، لإصابته في الفخذ.

وأبلغ كلوب الصحفيين بعد الفوز المثير “فيليب ومحمد يعانيان من إصابة.. ليست كبيرة لكنها كافية لعدم مشاركتهما (أمام بيرنلي). وهناك شكوك حول مشاركتهما أمام ايفرتون”.

وكان ساديو ماني الوحيد ضمن رباعي ليفربول المعروف باسم “الأربعة الرائعين” الذي شارك ضمن التشكيلة الأساسية أمام بيرنلي، ومن المقرر أن يسافر لاعب منتخب السنغال بجانب المصري صلاح إلى غانا لحضور حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد غد الخميس.

ولا يشعر كلوب بالقلق حيال سفر لاعبيه المهاجمين الأساسيين في الليلة التي تسبق مواجهة ايفرتون، قائلًا، إنه يحترم قرار اللاعبين بحضور الحفل.

وقال كلوب “كل شيء تم تنظيمه. نمتلك في تشكيلتنا اثنين من أفضل ثلاثة لاعبين أفارقة. يجب أن نحترمهم. إذا كان الحفل في يوم مباراة.. كانا لن يطلبا ذلك”.

وأضاف “ننام في فندق وسينام الاثنان في طائرة. هذا كل ما في الأمر… إذا لم يكن محمد لائقًا (لمباراة ايفرتون) فهذا لن يكون السبب. من جانبنا.. هو مجرد إظهار للاحترام”.

إلى ذلك، نشرت صحيفة ” دي صن ” البريطانية إحصائيات تخص هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز وتتضمن مساهتمهم في الأهداف هذا الموسم عبر التسجيل والتمريرات الحاسمة .

وتصدر اللائحة المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الذي سجل 17 هدفًا و5 تمريرات حاسمة بمعدل مساهمة بلغت هدف في كل 74 دقيقة .

وحل في المركز الثاني الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي بمعدل بلغ هدف كل 78 دقيقة، إذ سجل 12 هدفًا، و4 تمريرات حاسمة .

وجاء الإنجليزي رحيم ستيرلينغ مهاجم مانشستر سيتي ثالثًا، بمعدل بلغ هدف كل 84 دقيقة بتسجيله 13 هدفًا، و4 تمريرات حاسمة، وفي المركز نفسه حلّ الإنجليزي لينغارد مهاجم مانشستر يونايتد الذي سجل 7 أهداف و4 تمريرات حاسمة .

وحل البرازيلي فيليب كوتينيو نجم ليفربول في المركز السادس بمعدل هدف كل 86 دقيقة، إذ سجل 7 اهداف، و6 تمريرات حاسمة .

واكتفى متصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام بالمركز السابع بمعدل بلغ هدف كل 88 دقيقة إذ سجل 18 هدفًا، وتمريرة حاسمة واحدة .

وأكدت الصحيفة أن النجم المصري يبقى أبرز صفقة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حيث دفع ليفربول 36،9 مليون جنيه إسترليني فقط لضمه من روما، وهو أقل من نصف ما دفعه مانشستر يونايتد لضم البلجيكي روميلو لوكاكو من إيفرتون .