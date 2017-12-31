محمد صلاح يتبرع لمساعدة اللاعبين المصريين المعتزلين

أثبت محمد صلاح هداف ليفربول ونجم المنتخب المصري مجددًا أنه لم ينس جذوره وأصوله حيث تبرع بمبلغ 27 ألف جنيه إسترليني لجمعية خيرية تساعد اللاعبين المصريين المعتزلين.

ووفقًا لصحيفة “صن” البريطانية، فقد تبرع جناح ليفربول بهذا المبلغ لجمعية اللاعبين المصريين القدامى التي تعاني من أجل تغطية نفقاتها، حيث تنفق هذه الجمعية على نحو 120 عائلة للاعبين سابقين يعانون مشاكل مالية وبعض هذه العائلات دخلها الشهر أقل من 16.65 جنيه استرليني في الشهر.

ودائمًا ما يأخذ صلاح البالغ عمره 25 عامًا زمام المبادرة في الأنشطة الخيرية التي تتعلق بقريته وبلاده، حيث ذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن هداف ليفربول اشترى معدات صالة رياضية، ويدفع تكاليف الزواج للعديد من شبان قريته في محافظة الغربية في (دلتا مصر).

وساعد صلاح في تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم لأول مرة منذ 1990 بتسجيله هدف الفوز على الكونغو من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأحرز صلاح هدفين في الفوز 2-1 على ليستر سيتي في البريميرليغ يوم السبت لكنه تعرض للإصابة خلال هذه المباراة واستبدل قبل نهايتها.

وأحرز صلاح 17 هدفًا في 19 شارك خلالها أساسيًا في الدوري منذ انضمامه من روما مقابل 34 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي.

ولفت لاعب المقاولون العرب السابق اهتمام ريال مدريد وتحدث عن الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي وأكد أنه يتابعه منذ أن كان لاعبًا في روما.