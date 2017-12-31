لقطات لا تنسى للرياضة المصرية في 2017 (فيديو غرافيك)

ساعات قليلة يلملم فيها عام 2017 أوراقه بحلوه ومره، فكان عامًا سعيدًا للرياضة المصرية، وشهد العديد من الأحداث التاريخية، التي كانت محل اهتمام وإعجاب من الجماهير.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في الفيديو غرافيك التالي، أبرز اللقطات التي لا تنسى في الرياضة المصرية خلال عام 2017:

الراقص بقدم واحدة

سرق المشجع الراقص بقدم واحدة الأنظار في لقاء منتخب مصر والكونغو، في تصفيات المونديال، وتم تكريمه من قِبل العديد من الجهات

قفز كوبر في حمام السباحة

احتفل الأرجنتيني هيكتور كوبر في حمام السباحة مرتين، بعد التأهل لأمم أفريقيا والصعود إلى بطولة كأس العالم مع جهازه المعاون.