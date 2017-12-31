ستاد نادي الزمالك.. تركي آل الشيخ يفاجئ مرتضى منصور بالتفاصيل (فيديو)

كشف المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن مفاجئة لجماهير، حيث أعلن منصور عن عقد اجتماع بينه وبين تركي آل شيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، بالأمس في القاهرة، في حضور أحمد مرتضي منصور.

وأشار رئيس الزمالك أنه تلقي دعوة من آل الشيخ، حيث عقد الثلاثي اجتماعا كان مثمراً ويحمل مفاجأة سعيدة جداً بالنسبة لجمهور الزمالك، وهي انشاء ستاد للنادي يسع لـ45 ألف متفرج بالإضافة إلى مدينة متكاملة رياضية وذلك بتنفيذ شركة انجليزية.

وواصل منصور أنه شاهد الماكيت الخاص بالمشروع العملاق والتي قامت بتصميمه الشركة الإنجليزية والذي يتكون من ستاد عالمي وجراج ومول تجاري ونادي اجتماعي على أعلي مستوى.

وشدد مرتضي منصور علي أنه سيعقد اجتماعا اليوم مع تركي آل الشيخ، للاتفاق على كافة الأمور بشكل نهائي.

وأردف منصور أنه سيعقد خلال الوقت القادم مؤتمرا صحفيا عالميا للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بهذا الأمر.

وأضاف رئيس القلعة البيضاء، أن الأمير تركي أنهى الاتفاق مع فريق عالمي لخوض لقاء مع الزمالك خلال الفترة القادمة.

مضيفا “هذه المفاجآت ستسعد الزملكاوية في الوطن العربي”.

ووجة مرتضي منصور الشكر إلى تركي آل الشيخ، مؤكدا قوة العلاقات المصرية السعودية وأن الشعبين هما شعب واحد علي جميع المستويات سواء رياضية أو سياسية ، وأن المملكة لعبت دورا قويا في حرب أكتوبر 73.

مضيفا أن الكل يعلم دور جلالة الملك عبدالله رحمه الله والملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان ووقوفهم بجوار مصر بعد 30 يونيو.