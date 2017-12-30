النادي الأهلي المصري يسقط أمام أتلتيكو مدريد في مباراة ودية “ضد الإرهاب”

فاز فريق أتلتيكو مدريد الإسباني على مضيفه الأهلي المصري 3 / 2 خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم السبت ضمن احتفالية القلعة الحمراء، التي حملت عنوان “السلام ضد الإرهاب” وذلك بمشاركة عدد من النجوم العرب.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف أحرزه مؤمن زكريا بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك أتلتيكو .

وفي الشوط الثاني عزز أحمد الشيخ لاعب الأهلي تقدم فريقه محرزًا الهدف الثاني بعدما حول عرضية محمد الشلهوب داخل الشباك الإسبانية، بعدها تمكّن كيفن جاميرو لاعب أتلتيكو مدريد من تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 63 و72 و82 ليهدي الفوز لأتلتيكو.

واستهل الأهلي المباراة بتشكيلة مختلطة ضمت نجوم الكرة المصرية والعربية إذ بدأ بمجموعة مختلطة من أبناء القلعة الحمراء، على رأسهم الحارس أحمد عادل عبد المنعم، والظهير الأيمن باسم علي ومثيله الأيسر صبري رحيل، ولاعب الوسط هشام محمد، ومن خارج الفريق محمود كهربا وفهد المولد نجمي اتحاد جدة السعودي، وحسن الراهب لاعب النصر السعودي، ومحمد فاروق نجم المقاولون العرب، ورامي صبري مدافع انبي، وأحمد سامي لاعب المقاصة.

في حين بدأ أتلتيكو مدريد المباراة بتشكيلة من أبرز نجومه ضمت جان أوبلاك في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع خوان فران ولوكاس هيرنانديز ورافا مونوز وسيرجي وتوماس وغابي وكاراسكو وكيدي، وفي الهجوم انخيل كوريا والمخضرم فرناندو توريس.

وشارك المطرب محمد حماقي في ضربة بداية اللقاء إعلانًا منه عن تضامن كافة المجالات الرياضية والفنية والاقتصادية وغيرها ضد الإرهاب.

وجاءت أول الفرص المحققة للتهديف في الدقيقة العاشرة للأهلي، بعرضية من كهربا داخل منطقة جزاء أتلتيكو، قابلها حسن الراهب برأسية مرت بجوار القائم.

وأضاع محمد فاروق فرصة محققة لهز الشباك الإسبانية في الدقيقة العاشرة، بعدما تلقى تمريرة سحرية من كهربا انفرد على إثرها بالمرمى وصوب كرته، لكن الحارس العملاق أوبلاك تصدى ببراعة.

وجاءت أول هجمات أتلتيكو بأقدام الإسباني توريس، الذي سدد كرة قوية في الدقيقة 20 تصدى دفاع الأهلي لها وحولها ركنيةً قبل أن تصل الشباك.

وفاجأ يانيك كاراسكو الجميع بتسديدة صاروخية من أمام منطقة جزاء الأهلي باتجاه المرمى في الدقيقة 24، لكن الحارس المتألق أحمد عادل تصدى للكرة.

وأجرى سميوني أول تغييراته بخروج الحارس أوبلاك، والدفع بأنخيل مويا بدلًا منه، بعدها أجرى البدري عدة تغييرات، بنزول حسام غالي وأحمد الشيخ ومحمد الشلهوب بدلًا من محمد فاروق وفهد المولد وهشام محمد، لمنح الفرصة لأكبر عدد من النجوم، للمشاركة في الحدث الكبير، كما نزل بعدها مؤمن زكريا وأحمد ياسر ريان.

ونجح مؤمن زكريا لاعب الأهلي في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 40 بتسديدة رائعة من داخل منطقة جزاء أتلتيكو على يسار الحارس أنخيل مويا، الذي فشل في إيقاف الكرة التي هزت شباكه، ليتجه زكريا نحو المدرجات ويشير للجماهير الحمراء بإشارة باليد، تدل على الوداع بعد اقترابه من اللعب لصفوف الإمارات الإماراتي.

ومرت الدقائق الأخيرة بدون جديد، ليطلق الحكم المصري الدولي سمير عثمان صافرة نهاية الشوط الأول، ويسلم بعدها صافرة القيادة لزميله الحكم الدولي محمد فاروق الذي أدار الشوط الثاني.

ومع بداية الشوط الثاني عزز أحمد الشيخ تقدم الأهلي في الدقيقة 52، بعدما تلقى عرضية من محمد الشلهوب من كرة ثابتة، أرسلها داخل منطقة الجزاء، وحولها لاعب الأهلي في شباك أتلتيكو.

ومنح البدري الفرصة لأحمد حمودي لاعب الاهلي، وأحمد رفعت لاعب الزمالك، للمشاركة خلال النصف ساعة المتبقية من عمر المباراة.

واستطاع المهاجم الفرنسي كيفن جاميرو تقليص الفارق لأتلتيكو محرزًا الهدف الأول في الدقيقة 58، بعدما استقبل عرضية من الجانب الأيمن داخل منطقة جزاء الأهلي، حوّلها بضربة رأسية إلى داخل المرمى.

ودفع الفريق الإسباني بسافيتش وفيرساليكو والنجم أنطوان جريزمان، وقد شهدت المباراة مشاركة مروان محسن بعد فترة طويلة من الغياب عن المباريات؛ بسبب الاصابة بالرباط الصليبي.

وعاد الفرنسي جاميرو ليهز شباك الأهلي في الدقيقة 72، بعدما وصلت إليه الكرة أمام مرمى الأهلي وسددها بقوة داخل الشباك.

وفاجأ جاميرو الجميع في الدقيقة 82، بعدما نجح في إحراز هدف التقدم لفريقه والثالث له، بعدما تلقى تمريرة انفرد على إثرها بالمرمى وصوبها بقوة أثناء تحرك أحمد عادل لتسكن الشباك.

ومرت الدقائق الأخيرة بلا جديد لتنطلق صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة، معلنة فوز أتلتيكو على الأهلي.