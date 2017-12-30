جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجولة الـ 16 (صورة)

أحرز البديل كابونغو كاسونغو هدفًا للزمالك في الشوط الثاني ليقوده للفوز 1-صفر على مضيفه الأسيوطي والانفراد بالمركز الرابع في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

ورفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة من 15 مباراة بفارق تسع نقاط عن الإسماعيلي المتصدر الذي خاض 16 مباراة مقابل 19 نقطة للأسيوطي صاحب المركز العاشر.

وتعادل سموحة سلبيًا خارج ملعبه مع الداخلية بعدما أهدر أحمد نبيل (مانجا) ركلة جزاء لسموحة في الشوط الأول تصدى لها محمود الغرباوي حارس الداخلية.

ورفع سموحة رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس مقابل 18 نقطة للداخلية صاحب المركز 12.

وفاز طلائع الجيش على مضيفه المقاولون العرب 2-صفر ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز 11 بينما توقف رصيد المقاولون عند 22 نقطة في المركز السابع.

وفي ختام مباريات الجولة تغلب الإنتاج الحربي 2-صفر على ضيفه وادي دجلة ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن بينما توقف رصيد وادي دجلة عند 15 نقطة في المركز 15.