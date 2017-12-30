كاسونغو يقود نادي الزمالك للفوز على الأسيوطي.. تعرف على ترتيب الدوري المصري

أحرز البديل كابونغو كاسونغو هدفًا للزمالك في الشوط الثاني ليقوده للفوز 1-صفر على مضيفه الأسيوطي والانفراد بالمركز الرابع في الدوري المصري الممتاز، اليوم السبت.

ورفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة من 15 مباراة بفارق تسع نقاط عن الإسماعيلي المتصدر الذي خاض 16 مباراة مقابل 19 نقطة للأسيوطي صاحب المركز العاشر.

ومنح المهاجم القادم من الكونغو الديمقراطية هدف الفوز للضيوف في الدقيقة 77 عندما تابع كرة مرتدة من أحمد دعدور حارس الأسيوطي ليضعها في الشباك بسهولة من مدى قريب.

ولاحت للزمالك ثلاث فرص في الشوط الأول لكن دعدور أنقذها بينما صنع الأسيوطي فرصة خطيرة في الدقيقة 45 عندما سدد عمر بسام كرة أبعدها المدافع محمود حمدي (الونش) قبل أن تدخل المرمى.

وكاد شريف دابو أن يدرك التعادل لأصحاب الأرض عقب هدف كاسونغو بدقيقة واحدة لكن تسديدته القوية ارتدت من العارضة.

وفي مباراة أخرى، تعادل سموحة سلبيًا خارج ملعبه مع الداخلية بعدما أهدر أحمد نبيل (مانجا) ركلة جزاء لسموحة في الشوط الأول تصدى لها محمود الغرباوي حارس الداخلية.

ورفع سموحة رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس مقابل 18 نقطة للداخلية صاحب المركز 11.