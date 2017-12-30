5 فوائد من ودية النادي الأهلي المصري وأتلتيكو مدريد

يحلُّ فريق أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفًا على ملعب برج العرب في الإسكندرية مساء السبت لمواجهة النادي الأهلي المصري المدعوم ببعض نجوم الكرة العربية في احتفالية ضخمة بعنوان، “السلام ضد الإرهاب”.

وتأتي ودّية أتلتيكو مدريد في توقيت مهم في ظل الأحداث الإرهابية التي يمر بها الوطن العربي، وبصفة خاصة مصر خلال الفترة الأخيرة.

ومن المؤكد أن هناك عدة فوائد من وديّة أتلتيكو مدريد والأهلي تعود بالنفع على الكرة المصرية، وعلى أمور أخرى خارج إطار كرة القدم.. وهو ما :ترصده شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي:

وحدة عربية ضد الإرهاب.

تحمل المباراة رسالة مهمة بالوحدة العربية ضد الإرهاب، خاصة أن الأهلي المصري يخوض هذه الودية والمهرجان بمبادرة من المستشار “تركي آل الشيخ” رئيس هيئة الرياضة السعودية.

وتشهد مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد مشاركة عدد من نجوم الكرة العربية، وعلى رأسهم ثنائي الهلال السعودي: ياسر القحطاني، ومحمد الشلهوب، إلى جانب ثنائي النصر السعودي المصري: حسام غالي، وعبدالعزيز الجبرين، بخلاف ثنائي الاتحاد: أحمد الفريدي، والمصري محمود عبدالمنعم، “كهربا”، والبحريني سيد ضياء، والحارس الإماراتي علي خصيف.

وحالت مشاركة الإمارات في بطولة كأس الخليج دون حضور الثنائي الإماراتي: عمر عبدالرحمن، وأحمد خليل.

.تلاحم مصري

يبدو اللقاء بمثابة تلاحم مصري في ظل دعوة الأهلي لـ 6 أندية لخوض المباراة، هي: الزمالك، والإسماعيلي، ومصر المقاصة، وسموحة، وإنبي والمقاولون العرب.

ويشارك مع الأهلي “حازم إمام” قائد الزمالك، وحسني عبدربه قائد الإسماعيلي، ومحمود عبدالعزيز، وناصر ماهر ثنائي سموحة، ورامي صبري قائد إنبي، ومحمد فاروق قائد المقاولون العرب، وأحمد سامي مدافع المقاصة.

وتشهد المباراة حضور المستشار “مرتضى منصور” رئيس نادي الزمالك، إلى جوار “محمود الخطيب” رئيس النادي الأهلي، وتركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية.

زيارة عالمية.

تبقى زيارة فريق أتلتيكو مدريد إلى مصر كفريق عالمي بمثابة رسالة مهمة أن مصر بلد آمن.

وتبقى هذه المباريات العالمية مهمة في ظل أحداث إرهابية تشهدها البلاد، وتؤكد أن هذه الأحداث لن تكسر إرادة الشعب المصري.

.تسويق الكرة المصرية

تساهم هذه المباريات بتسويق أكبر للكرة المصرية ولاعبيها، وهو الأمر الذي يحدث من خلال استقدام نجوم عالميين إلى أرض مصر.

وتحظى هذه المباريات بمتابعة كبيرة في المنطقة العربية، وأيضًا سيلعب بعض النجوم تحت أنظار الأرجنتيني “سيميوني” مدرب أتلتيكو مدريد.

.تسويق سياحي لمصر

يبقى هذا اللقاء بمثابة تسويق سياحي مهم لمصر في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

ويوجّه نجوم أتلتيكو مدريد رسالة أن مصر آمنة، وأن هذه المباراة رسالة للجميع بأن مصر ضد الإرهاب، وبالتالي يعطي هذا الأمر تسويقًا سياحيًا مهمًا لأرض الكنانة في هذا التوقيت.

وقال اللواء شيرين شمس، مدير النادي الأهلي، لشبكة “إرم نيوز” إن مباراة أتلتيكو مدريد مهمة بعيدًا عن الكرة المصرية لأغراض أخرى، مثل التأكيد على وجود أمن قوي في مصر، وإن الأحداث الإرهابية لن تهز عزيمة المصريين.

وأضاف: “الأهلي يسعى إلى الاستفادة بأقصى درجة ممكنة من هذا اللقاء”.