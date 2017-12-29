ترتيب الدوري المصري بعد فوز النادي الأهلي على بتروجيت (صورة)

عاد النادي الأهلي إلى الانتصارات سريعًا عقب فوزه 3-صفر على ضيفه “بتروجيت” في الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة.

وهذا الفوز هو الثاني لحامل اللقب في آخر خمس مباريات في المسابقة، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة من 14 مباراة، متأخرًا بأربع نقاط عن الإسماعيلي المتصدر الذي خاض 16 مباراة، بينما ظل “بتروجيت” في المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة.

وأقيمت اليوم الجمعة مباراة أخرى شهدت المقاصة أمام مضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة 2 / 2 .

وشهد جدول ترتيب الدوري الممتاز، حفاظ الإسماعيلي على صدارة الدوري المصري بـ37 نقطة، يليه الأهلي بـ33 نقطة.

المركز الثالث من نصيب النادي المصري البورسعيدي صاحب الـ30 نقطة، يليه نادي الزمالك بـ25 نقطة، وسيلعب اليوم أمام الأسيوطي.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا: