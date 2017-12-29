أخطاء تحكيمية مؤثرة في مباراة النادي الأهلي وبتروجيت‎ (شاهد)‎

شهدت مباراة النادي الأهلي وبتروجيت في الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز، جدلًا تحكيميًا، بعد إلغاء هدف للاعب الأهلي باكاماني مالامبي.

وقال الخبير التحكيمي، جمال الغندور، إن مالامبي لم يكن متسللًا لحظة استلامه للكرة، والخطأ كان من الحكم المساعد الذي لم يقف في مكان سليم.

وعن ركلة الجزاء المحتسبة لصالح وليد أزارو مهاجم الأهلي، أكد الغندور أن زاوية الرؤية غير واضحة للحكم، واللقطة فيها جدل سواء يتم احتسابها أم لا.

وفاز الأهلي على بتروجيت بثلاثية نظيفة في الجولة 16، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة من 14 مباراة، متأخرًا بأربع نقاط عن الإسماعيلي المتصدر الذي خاض 16 مباراة، بينما ظل “بتروجيت” في المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة.