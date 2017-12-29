آخر تطورات صفقات النادي الأهلي ومصير عماد متعب (فيديو)‎

نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المصري، رحيل عماد متعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية: إن “لجنة الكرة لم توافق على رحيل عماد متعب، حيث ناقشت اللجنة الأمور الفنية فقط”.

وأضاف: “عماد متعب لا يمتلك عروضًا، كما أنه لم يطلب الرحيل عن الأهلي خلال الفترة الماضية”.

وكان نادر شوقي وكيل أعمال متعب قد قال في تصريحات سابقة لـ”إرم نيوز”: إن المهاجم المصري على أبواب الرحيل لنادي التعاون السعودي.

تصريحات عبد الحفيظ جاءت عقب فوز الأهلي على بتروجيت بثلاثية نظيفة في الجولة 16، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة من 14 مباراة، متأخرًا بأربع نقاط عن الإسماعيلي المتصدر الذي خاض 16 مباراة، بينما ظل “بتروجيت” في المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة.

في نفس السياق، أشار عبد الحفيظ إلى أن لجنة الكرة ستحاول ضم عنصر أو اثنين خلال فترة الانتقالات المقبلة، وفي حالة عدم ضم صفقات في يناير، قادرون على إكمال مسيرة الفريق في البطولات المحلية”.