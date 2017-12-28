صفقات النادي الأهلي المصري.. مدافع سموحة يوقع وإصرار على ضم صلاح محسن

حصل النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، على توقيع عبدالله بكري مدافع سموحة السكندري، تمهيدًا لضمه لصفوف الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، حال موافقة ناديه لتدعيم خط الدفاع.

وطلب حسام البدري المدير الفني للأهلي، التعاقد مع مدافع أو أكثر خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتدعيم الفريق قبل انطلاق منافسات بطولة أفريقيا نسخة 2018 خاصة أن الفريق حاليًا يخوض مباريات الدوري دون خط دفاع، بسبب إصابة رامي ربيعة ومحمد نجيب وسعد سمير، وعدم الاقتناع بمستوى المدافع السوري عبدالله الشامي.

وقال مصدر داخل الأهلي لإرم نيوز: “نجح الأهلي في الحصول على توقيع بكري مدافع سموحة بناءً على طلب حسام البدري، في ظل صعوبة ضم محمود متولي مدافع الإسماعيلي، وعدم انتهاء صفقة أحمد الصالح، مدافع منتخب سوريا حتى الآن”.

وأضاف المصدر: “طلب البكري من مسؤولي الأهلي، الدخول في مفاوضات رسمية مع فرج عامر رئيس النادي، لإنهاء الصفقة في أسرع، وقت قبل دخول أندية أخرى على خط المفاوضات؛ ما قد يهدد بعدم نجاح الصفقة”.

وفي الإطار ذاته، تمسك حسام البدري، بالتعاقد مع صلاح محسن، مهاجم فريق إنبى فى المرحلة المقبلة، لتدعيم صفوف القلعة الحمراء.

وأبدى البدري إعجابه الشديد بقدرات اللاعب وسرعاته وصغر سنه، وطلب ضرورة الحصول على توقيعه، لأنه المهاجم القادم للكرة المصرية.

ومن جانب آخر، قرر البدري استبعاد 13 لاعبًا من مواجهة بتروجت، التي تقام غدًا الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وشملت قائمة المستبعدين: شريف إكرامي، وصبري رحيل، ومحمد نجيب، وعبد الله الشامي، وسعد سمير، وباسم علي، وصالح جمعة، وعمرو بركات، ومؤمن زكريا، وهشام محمد، وصالح جمعة، وعماد متعب، وجونيور أجاي.

هشام حنفي يجيب هل يكون صلاح محسن امتدادًا للشيخ وميدو جابر، في الأهلي .. “لاعب عنده فكر ومهارة وهداف وله مستقبل”#المقصورة pic.twitter.com/E1rn4cGDvx — dmc sports (@dmcsportstv) December 22, 2017

يذكر أن أحمد حسام ميدو، أكد أنه أحد الأندية الأوروبية العريقة التي لعب لها خلال مسيرته الاحترافية، سأله عن إمكانات محسن مهاجم إنبي حيث يرغب في التعاقد معه.

ولعب ميدو لأندية جنت وأياكس وسلتافيغو وتوتنهام وروما.

إلى ذلك، ينتقل مؤمن زكريا لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر الأول لصفوف نادي الإمارات الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في مطلع شهر يناير المقبل.

وتلقى النادي الأهلي عرضًا من نادي الإمارات الإماراتي للتعاقد مع مؤمن زكريا على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الحالي، وكان الجهاز الفني بقيادة حسام البدري يرفض رحيله للحاجة الفنية لجهوده.

وقال مصدر داخل الأهلي لإرم نيوز: “نجح مؤمن زكريا لاعب الأهلي في الضغط على حسام البدري وحصل على موافقته بالسماح له بالاحتراف في الدوري الإماراتي”.

وأضاف المصدر: “وافق حسام البدري على رحيل مؤمن زكريا إلى الدوري الإماراتي بعد أن عقد أكثر من جلسة مع البدري وطلب خلالها الرحيل إلى الإمارات رغبة منه في تأمين مستقبله خاصة أنه تلقى أكثر من عرض في وقت سابق تم رفضها جميعا”.

ومن جانب آخر طلب حسام البدري، إعارة الثنائي ميدو جابر وعمرو بركات خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

ويمتلك الثنائي عرضا رسميا من نادي مصر المقاصة الذي يرغب في الحصول على خدمات الثنائي لقيدهما إفريقيا في الوقت الذي رفض البدري التفريط في خدمات الصاعد أحمد حمدي نظرًا للحاجة إلى جهوده.

كما أكد محمد فاروق وكيل أعمال المدافع السوري أحمد الصالح، أن اللاعب سيصل القاهرة خلال أسبوع، للتفاوض مع الأهلي من أجل الانضمام إلى القلعة الحمراء.

وكان الصالح قريباً من الأهلي في الانتقالات الصيفية الماضية لكن المقابل المادي كان كبيراً للغاية، إذ يحصل الصالح على مليون و250 ألف دولار في الموسم من ناديه الصيني، وعرض الأهلي كان 300 ألف دولار في الموسم، والفارق كان كبيرًا.

وأضاف: “حتى الآن لا توجد أي خطابات رسمية من الأهلي لضم اللاعب والمفاوضات كلها ودية، والصالح لديه عروض من أهلي جدة والنصر السعوديين”.