موعد مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

يستضيف النادي الأهلي المصري، فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، في مباراة ودية على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، في 30 كانون الأول/ديسمبر الحالي، تحت شعار “السلام”.

وحدّد المارد الأحمر مع الاتفاق بينه وبين فريق أتلتيكو مدريد، على أن تقام المباراة الودية يوم السبت المقبل الموافق 30-12-2017 في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الخامسة بالتوقيت العالمي “غرينتش”.

وسيتم نقل المباراة على قناة “الأهلي” حصريًا، التي تبث عبر القمر الصناعي المصري نايل سات.

ووجّه النادي الأهلي الدعوة للثنائي حسام غالي، القائد السابق للفريق الأول لكرة القدم في النادي، ولاعب النصر السعودي حاليًا، ومحمود عبد المنعم (كهربا)، نجم الزمالك المصري المعار حاليًا إلى اتحاد جدة السعودي، للمشاركة في المباراة.

وكان الأهلي وجّه الدعوة لثمانية من النجوم العرب، وهم: تيسير الجاسم، وأسامة هوساوي، نجما الهلال السعودي، وأحمد الفريدي لاعب النصر السعودي، وفهد المولد نجم اتحاد جدة السعودي، وأحمد خليل لاعب الجزيرة الإماراتي، وعمر عبد الرحمن (عموري) لاعب العين الإماراتي، وسيد ضياء لاعب الرفاع البحريني، وإسماعيل عبداللطيف لاعب المحرق البحريني؛ للمشاركة في المباراة التي تقام على استاد برج العرب في الإسكندرية تحت شعار “السلام ضد الإرهاب”.