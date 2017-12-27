النادي الأهلي المصري يُجدد الثقة في حسام البدري.. ولاعب النجم الساحلي يقترب

أصدرت لجنة الكرة بالنادي الأهلي المصري بقيادة حسام البدري بيانًا رسميًا أعلنت فيه تجديد الثقة في حسام البدري المدير الفني رغم النتائج المتدهورة التي يحققها الفريق الأحمر في بطولة الدوري العام مؤخرًا وآخرها التعادل أمام وادي دجلة.

وجاء نص البيان كالتالي: “لجنة الكرة في الأهلي تؤكد ثقتها الكاملة في حسام البدري المدير الفني للفريق وجهازه المعاون لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي واستعادة الانتصارات والعروض القوية”.

وتابع “ناقشت لجنة الكرة في الأهلي برئاسة محمود الخطيب في اجتماعها مع حسام البدري المدير الفني لفريق الكرة عصر اليوم وفي حضور عبدالعزيز عبدالشافي، المدير الرياضي وعضو لجنة الكرة، وعلاء عبدالصادق عضو لجنة الكرة، الأوضاع الخاصة بالفريق الأول ونتائجه في الفترة الأخيرة”.

وأكّدت اللجنة ثقتها الكاملة في حسام البدري وجهازه المعاون، لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، واستعادة الانتصارات والعروض القوية، وأن اللجنة تعمل بكل جهد، لتوفير احتياجات الجهاز الفني ودعمه ومساندته لتحقيق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي”.

وناقشت اللجنة أيضًا مع البدري التصورات المبدئية الخاصة باللاعبين الجدد وطلبت من البدري وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، الذي حضر الجلسة أيضًا، تحديد موقفهما من العروض الداخلية والخارجية التي تلقّاها اللاعبون، على أن يتم حسم هذا الأمر عقب مباراة أتلتيكو مدريد للحفاظ على مسيرة الفريق خاصة أن لجنة الكرة وضعت في حساباتها ضرورة دعم الفريق بكافة احتياجاته، للفوز بدوري أبطال إفريقيا، والعودة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

لاعب النجم الساحلي يقترب

ومن جانب آخر أكد نبيل أبو زيد وكيل اللاعبين، أن النادي الأهلي، اقترب بشدة من التعاقد مع محمد أمين بن عمر لاعب وسط فريق النجم الساحلي والمنتخب التونسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أبو زيد في تصريحات صحفية إن مسؤولي الأهلي أنهوا جميع الاتفاقات المالية مع اللاعب، مشيرًا إلى أنه ظهر بشكل قوي مع فريقه في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، وسيكون إضافة قوية.

وكان مسؤولو الأهلي، قد كشفوا عن دراسة بنود عقد أمين بن عمر مع النجم ليتأكدوا من انتهاء علاقته مع فريقه بنهاية الموسم الجاري وبالتالي يحق له التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.