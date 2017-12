تسبب دخول عدد كبير من المصريين على الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، للتصويت لصالح محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، في عطل تقني بالموقع.

ويفشل الكثير من زوار الموقع في تصفحه، بعد العطل الذي أصابه، جراء دخول عدد كبير من المصريين.

ورد صلاح من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات المصغر “تويتر” على أحد متابعيه، الذي قام بنشر رابط موقع “الكاف” للتصويت ومعه تعليق: “الاتحاد الأفريقي عمل تصويت جماهيري على أحسن لاعب في أفريقيا.. من الضغط الموقع وقع”، فرد النجم المصري قائلًا: “مبسوط والله جدًا برد فعل الناس واهتمامهم الكبير ده.. لكن نسبة الجمهور 5٪ يعنى كده ضمنا أول 5٪ من تصويت الجايزة”.

وأعلن “كاف” أنه فتح باب التصويت الجماهيري لأول مرة في تاريخ الجائزة، لتقوم الجماهير بالمشاركة في عملية اختيار من سيُلقب بأفضل لاعب في القارة السمراء.

وكان الأمر يقتصر في السابق على مدربي وقائدي المنتخبات والمديرين الفنيين للاتحادات الوطنية، وعدد من الإعلاميين البارزين.

ويتنافس محمد صلاح على لقب أفضل لاعب في أفريقيا مع زميله في ليفربول ساديو مانى نجم المنتخب السنغالي، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند.

The public vote is launched now .. GO and VOTE for your favorite player for #AiteoCAFawards2017

Visit https://t.co/HqOOjlICWA and you will find the poll on the home page pic.twitter.com/kQAOpCidmz

— CAF (@CAF_Online) December 24, 2017