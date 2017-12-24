الإسماعيلي يطلب 100 مليون جنيه لرحيل محمد عواد للنادي الأهلي المصري (فيديو)

طلب النادي الإسماعيلي المصري مبلغ 100 مليون جنيه للاستغناء عن خدمات محمد عواد حارس مرمى الفريق إلى النادي الأهلي في شهر يناير المقبل.

وكشف سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الدراويش، عن حدوث اتصالات بين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمهندس إبراهيم عثمان نظيره في الإسماعيلي للتفاوض حول التعاقد مع عواد في فترة الانتقالات الشتوية.

وأشار الصغير في تصريحات إذاعية، إلى أن رئيس الإسماعيلي اشترط الحصول على مبلغ 100 مليون جنيه من أجل بيع عواد، موضحًا أن هذا السعر يليق بقدرات الحارس الشاب.

وأكد، أن عواد يستحق حماية عرين المنتخب، في بطولة كأس العالم 2018.

ولعب محمد عواد هذا الموسم 16 مباراة واهتزت شباكة 11 مرة ويساهم في تقديم الإسماعيلي لموسم جيد جدا حتى الآن في الدوري، يتصدر من خلاله جدول الترتيب برصيد 31 نقطة من 14 لقاء.