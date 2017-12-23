النادي الأهلي المصري يفتح ملف إصابات اللاعبين.. ورامي ربيعة يتمرد

كلف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، عبدالعزيز عبدالشافي “زيزو”، المدير الرياضي الجديد، بفتح تحقيق موسع داخل الفريق الأول حول ملف إصابات اللاعبين وتقديم تقرير عن الجهاز الطبي للفريق استعدادًا لإقالته حال ثبوت وجود أي تقصير منه.

ويعاني الأهلي من إصابات بالجملة بين صفوفه على رأسها إصابة شريف إكرامي حارس مرمى الفريق بكدمة في الركبة أبعدته عن المباريات في آخر لقاءين بالدوري، بجانب إصابة سعد سمير بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وتجدد إصابة رامي ربيعة في عضلة الحوض ستبعده عن الملاعب لفترة جديدة تصل إلى أسبوعين بعد غيابه 45 يومًا.

وعانى التونسي علي معلول، الظهير الأيسر، بشكل واضح في مسألة تأهيله وغاب عن الملاعب لفترة تزيد على 3 أسابيع بجانب إصابة مروان محسن التي تحولت إلى لغز محير بعد أن غاب اللاعب عن المستطيل الأخضر لفترة تصل إلى 11 شهرًا.

وطلب زيزو من الطبيب خالد محمود تقديم تقرير شامل عن حالة اللاعبين المصابين واستجابة كل لاعب للعلاج والالتزام به.

إلى ذلك، رفض رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، المشاركة في مباريات فريقه ببطولة الدوري المحلي، رغم التخلص من الإصابة في الحوض التي لحقت به وغاب بسببها عن صفوف الفريق.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز” إن “طبيب النادي أخبر حسام البدري المدير الفني للفريق أنه جاهز من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي”.

وأضاف المصدر أن “ربيعة أخبر الجهاز الفني بقيادة البدري أنه لا يريد المشاركة في الوقت الحالي، والحصول على قسط أكبر من الراحة حتى يحافظ على نفسه بشكل أكبر، وحتى لا تتكرر الإصابة، ما قد يحرمه من المشاركة في مباريات كأس العالم”.

وتابع بقوله إن “البدري تحدث مع رامي وطالبه بالعودة في أسرع وقت ممكن لأنه يحتاجه بشدة، وإلا فلن يعتمد عليه إن عاد بعد فترة طويلة”.

وفي ذات الإطار، تأكد غياب محمد نجيب مدافع الأهلي عن الفريق لمدة أسبوعين على الأقل، بعد أن أظهرت الأشعة التي أجراها إصابته بتمزق من الدرجة الأولى، في العضلة الضامة.

ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية تمهيدًا للعودة إلى التشكيل من جديد.