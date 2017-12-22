مصر.. لماذا أثارت عودة لجنة الكرة غضب جماهير النادي الأهلي ضد الخطيب؟

عمّت حالة من الغضب بين قطاع كبير من جماهير النادي الأهلي المصري بعد قرار مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب بعودة لجنة الكرة من جديد.

وأعلن مجلس الأهلي تشكيل اللجنة بقيادة محمود الخطيب رئيس النادي ومعه عبدالعزيز عبدالشافي “زيزو” الذي تولى في نفس الوقت منصب المدير الرياضي وعلاء عبدالصادق مدير قطاع الكرة السابق.

وهاجم البعض مجلس الخطيب بسبب هذا القرار ووصفوه بأنه عودة لأخطاء المجلس السابق برئاسة المهندس محمود طاهر.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ردود الفعل وأسباب وعلامات غضب جماهير الأهلي المصري حول قرار عودة لجنة الكرة.. فإلى السطور القادمة:

فشل عبدالصادق

تركزت انتقادات جماهير الأهلي ضد مجلس الإدارة على تعيين علاء عبدالصادق مدير قطاع الكرة السابق في منصب جديد يخص مستقبل اللعبة بالقلعة الحمراء.

وعمل عبدالصادق أكثر من مرة في النادي الأهلي منها موسم 2001_2002 وخسر وقتها الفريق لقب الدوري ودخل عبدالصادق الذي كان مديرًا للكرة آنذاك في صِدام مع المدرب الأسطوري للفريق الأحمر البرتغالي مانويل جوزيه.

وحين استمر عبدالصادق في موسم 2002/2003 ورحل جوزيه خسر الأهلي الدوري في آخر لقاء ضد إنبي وهو الأمر الذي جعل مجلس الإدارة يطيح به من منصبه كمدير للكرة.

وفي تجربته في موسم 2014/2015، ارتكب عبدالصادق العديد من الأخطاء الإدارية الفادحة بجانب خسارة لقب الدوري وهو أمر أصاب الجماهير بحالة من الغضب العارم تجاهه خاصة أنه تسبب في أزمات بالجملة على رأسها رفضه تسلم ميداليات المركز الثاني.

ووصف العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قرار عودة عبد الصادق بالسيئ خاصة أنه شخص لديه سوابق من الفشل.

أزمات زيزو

في الوقت الذي يتذكر جمهور الأهلي أن عبدالعزيز عبدالشافي “زيزو” تولى نفس المنصب في وقت قريب ولم يحقق الفريق في عهده أي طفرة.

وكان زيزو رافضًا لفكرة التعاقد مع التونسي علي معلول ظهير أيسر الصفاقسي التونسي كما أنه استغنى مجانًا عن محمد حمدي ظهير أيسر فريق الشباب للمصري البورسعيدي.

وأثارت عودة زيزو لنفس المنصب جدلًا واسعًا خاصة أنه لم يكن صاحب بصمة نجاح واضحة مع الأهلي سوى فوزه في لقاء كأس السوبر المصري على حساب الزمالك ووقتها أكدت مصادر داخل الأهلي أن علي ماهر المدرب المساعد آنذاك كان مسؤولًا عن المباراة فنيًا.

لجنة كرة دون المستوى

وصف العديد من المتابعين قرارات مجلس الأهلي بخصوص تشكيل لجنة الكرة بأنها دون المستوى حيث كان من المتوقع أن تضم أسماء أقوى من ذلك.

وكانت أغلب الانتقادات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك أسماء خارج النادي، وكانت داعمة للخطيب في الانتخابات ولم تتواجد مثل خالد بيبو وزكريا ناصف وغيرهم من اللاعبين القدامى.

وأكد محمد عمارة، ظهير أيسر الأهلي الأسبق، في تصريحاته لشبكة “إرم نيوز” أن تشكيل لجنة الكرة لم يأت بجديد فالوجوه كما عملت في عهد محمود طاهر رئيس النادي السابق تولت نفس الأمور رغم أنها لم تقدم أي بصمة.

وأضاف: “أين الوجوه الجديدة والكوادر التي تخدم النادي من جيله الجديد وبعض أفراد الجيل القديم”.

مستقبل البدري

أصبح مستقبل حسام البدري المدير الفني للأهلي في مهب الريح في ظل هذا التشكيل للجنة الكرة، خاصة أن البدري سيعاني في ظل تدخلات الثنائي أعضاء لجنة الكرة في عمله.

ودخل علاء عبدالصادق في صِدام مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق واتهمه جاريدو صراحة بالخيانة كما أن زيزو دخل في صدام مع البرتغالي جوزيه بيزيرو والهولندي مارتن يول المدربين السابقين.

وقرر مجلس النادي الأهلي قد طرح تذاكر لقاء أتلتيكو مدريد الإسباني يوم 30 ديسمبر الجاري وختمها وتوزيعها في 5 منافذ في الإسكندرية أيضًا بعد طرحها أيضًا من خلال منفذ الحجز الإلكترونى بجانب تخصيص جزء من تذاكر ودية أتلتيكو مدريد لطرحها في الفروع الثلاث للأعضاء فقط.

كما قرر المجلس وضع المخطط العام لفرع التجمع الخامس للبدء في اعتماد هذا المخطط من خلال هيئة المجتمعات العمرانية بجانب تكييف صالة الكاراتيه في مدينة نصر والبدء في تنفيذ حمام السباحة بالمنطقة الترفيهية وتعلية أسوار النادي في الفروع الثلاث من خلال دراسة تقدم خلال أسبوع وأيضًا وضع تعديل في شكل مداخل النادي من حيث الهيئة الخارجية.

وأعلن المجلس وضع دراسة لتقفيل حمام السباحة في فرع زايد وأيضًا إنشاء منطقة للأطفال بجانب إنشاء مقر للشهر العقاري في الشيخ زايد.

وقرر المجلس بدء استخراج تراخيص صالة للكاراتيه في فرع الجزيرة واستكمال تشطيب المدرج الجديد في ملعب التتش بالإضافة إلى هدم المدرج القديم حتى المقصورة، وإنشاء إدارة العلاقات الحكومية والتراخيص برئاسة اللواء ياسين عبدالباري لإنهاء استخراج التراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالأفرع الثلاث.

واعتمدت لجنة العضوية في المجلس عددًا كبيرًا من العضويات الجديدة على أن يتم استمرار استقبال أوراق الراغبين في استخراج العضويات الجديدة لنهاية الشهر الجاري كما تمت الموافقة على سفر فريق الغطس إلى هولندا للمشاركة في بطولة مدرجة ضمن الأجندة الدولية في الفترة من 30 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

ووافق المجلس على تطوير العيادات الطبية على أحدث مستوى لتقديم أحدث الخدمات لفرعي الجزيرة ومدينة نصر وتوريد الأدوية لفرع الشيخ زايد كما تقرر إلغاء رسوم اشتراك أعضاء الشيخ زايد للتواجد في حمام السباحة وأيضًا سرعة متابعة التحصيلات في المنافذ للحصول على حقوق النادي.

وقرر المجلس فحص كافة حالات العاملين المنقولين بقرارات تعسفية واتخاذ قرار بعودة هؤلاء العاملين للعمل في أماكنهم الطبيعية قبل نقلهم بجانب تطوير صندوق العاملين من خلال تكليف طارق قنديل رئيسًا لإدارة الصندوق ومنح العديد من المزايا للعاملين في النادي. الموافقة على إطلاق 14 لجنة ترعي جميع مناحي الأنشطة في النادي الأهلي وهي لجان الرحلات والثقافية والرواد والنشاط الرياضي والمرأة ومراقبة الجودة والمطاعم وتنمية الموارد والطبية والاستثمار والشباب والتطوير التكنولوجي وذوي الاحتياجات الخاصة والمسئولية المجتمعية والقانونية وفض المنازعات.

وأعلن المجلس تشكيل لجنة بتطوير قطاع النشاط الرياضي بعضوية رؤوف عبدالقادر وأمين عامر وسامح حمدي.